Άρσεναλ: Η απονομή στους «κανονιέρηδες» για την κατάκτηση της 14ης Premier League της ιστορίας τους

Η Άρσεναλ κέρδισε 2-1 στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας στην τελευταία αγωνιστική της Premier League, έχοντας ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα και μετά τη λήξη του ματς σήκωσε στον ουρανό του Λονδίνου το τρόπαιο.

Ο Έντεγκαρντ ως αρχηγός της Άρσεναλ σήκωσε την κούπα της Premier League με τον Αρτέτα και τους συμπαίκτες του να παίρνουν σειρά στην απονομή του 14ου πρωταθλήματος Αγγλίας στην ιστορία της ομάδας του Βορείου Λονδίνου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έντονα έζησαν την τρομερή αυτή στιγμή όλοι οι ποδοσφαιριστές των «κανονιέρηδων», όμως ο Αρτέτα το βίωσε με το πιο λαμπρό χαμόγελο για το τρομερό του επίτευγμα.

ARSENAL ARE PREMIER LEAGUE CHAMPIONSSSS pic.twitter.com/4DsjzSRazT — Quincy (@afcquincy) May 24, 2026

Η Άρσεναλ επέστρεψε στην κορυφή της Αγγλίας μετά το αήττητο πρωτάθλημα του 2004.