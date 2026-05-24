Άρσεναλ: Η απονομή των «κανονιέρηδων» για την κατάκτηση 14ης Premier League της ιστορίας τους

Ξέφρενο γλέντι από τον Αρτέτα και τους ποδοσφαιριστές του στο Σέλχαστ Παρκ
Ο Έντεγκαρντ σηκώνει το τρόπαιο της Premier League
Η Άρσεναλ κέρδισε 2-1 στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας στην τελευταία αγωνιστική της Premier League, έχοντας ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα και μετά τη λήξη του ματς σήκωσε στον ουρανό του Λονδίνου το τρόπαιο.

Ο Έντεγκαρντ ως αρχηγός της Άρσεναλ σήκωσε την κούπα της Premier League με τον Αρτέτα και τους συμπαίκτες του να παίρνουν σειρά στην απονομή του 14ου πρωταθλήματος Αγγλίας στην ιστορία της ομάδας του Βορείου Λονδίνου.

Έντονα έζησαν την τρομερή αυτή στιγμή όλοι οι ποδοσφαιριστές των «κανονιέρηδων», όμως ο Αρτέτα το βίωσε με το πιο λαμπρό χαμόγελο για το τρομερό του επίτευγμα.

Ο Αρτέτα πανηγυρίζει με την κούπα στα χέρια

Η Άρσεναλ επέστρεψε στην κορυφή της Αγγλίας μετά το αήττητο πρωτάθλημα του 2004.

