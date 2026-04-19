Αρχηγική ομιλία του Ζίβκοβιτς στα αποδυτήρια του ΠΑΟΚ πριν το ντέρμπι με την ΑΕΚ: «Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα»

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει σε λίγες ώρες (19/04, 18:00, Live από το Newsit.gr) την ΑΕΚ για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Super League, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να επιστρέφει στην ενδεκάδα της ομάδας της Θεσσαλονίκης, έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό του.

Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έστειλε όμως και μήνυμα νίκης για τον ΠΑΟΚ, με μία αρχηγική ομιλία στα αποδυτήρια της ομάδας, μετά την τελευταία προπόνηση πριν το ντέρμπι τίτλου με την ΑΕΚ.

Η ομιλία του Ζίβκοβιτς

«Πάμε στην τελική ευθεία όλοι μαζί. Ξεχνάμε τις αναποδιές και πάμε ενωμένοι. Με αρχή το ντέρμπι με την ΑΕΚ μπορούμε να το γυρίσουμε. Πάμε να πάρουμε το πρωτάθλημα!

Αυτό το παιχνίδι είναι η μεγάλη μας ευκαιρία για να δείξουμε ξανά πως εμείς είμαστε η καλύτερη ομάδα. Το έχουμε ξανακάνει μέσα σε αυτό το γήπεδο και μπορούμε να το κάνουμε και πάλι. Είμαστε η καλύτερη ομάδα, είμαστε ενωμένοι και πρέπει να τα αφήσουμε όλα στην άκρη και να δείξουμε πως μπορούμε και έχουμε τον τρόπο να φτάσουμε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ενωμένοι όλοι σαν μια γροθιά όπως είμαστε όλοι τη σεζόν, θα τα δώσουμε όλα, θα παίξουμε για τον κόσμο μας, τον προπονητή μας και για τη φανέλα που φοράμε. Αυτά τα παιχνίδια είναι για μεγάλους παίκτες και αυτό πιστεύω για τον καθέναν από εσάς”.