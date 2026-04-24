Ασημένιο μετάλλιο και 4 προκρίσεις σε τελικούς για την Εθνική Ομάδα Cheerleading στο παγκόσμιο του Ορλάντο

Η Ελλάδα πανηγύρισε το πρώτο της ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cheerleading που διεξάγεται στο Ορλάντο των ΗΠΑ, από την ομάδα Junior All Girl Adv.

Ζητωκραυγάζοντας “Πάμε Ελλάδα, μπλε και άσπρο, ώπα” η Junior All Girl Adv -που απαρτίζεται από αθλήτριες του συλλόγου “Ελληνικό Αστέρι”- πήρε τη δεύτερη θέση στον χθεσινό (23.04.2026) τελικό και παράλληλα κατέκτησε πρώτο μετάλλιο για την ελληνική αποστολή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Cheerleading του Ορλάντο.

Παράλληλα τέσσερις ακόμα εθνικές ομάδες (Senior Jazz, Senior Hip Hop, Senior Coed Elite και Senior All Girl Elite) εξασφάλισαν την πρόκρισή τους στους μεγάλους τελικούς της τελευταίας ημέρας.

Η ελληνική αποστολή είναι μία από τις πολυπληθέστερες και αποτελείται συνολικά από 127 μέλη. Τον πυρήνα της ομάδας συνθέτουν 116 αθλητές και αθλήτριες από τρεις διαφορετικούς συλλόγους, οι οποίοι αγωνίζονται σε 9 ομαδικά σχήματα και 2 ζευγάρια.