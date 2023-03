Η Άλκμααρ πήρε πολύτιμη εντός έδρας νίκη απέναντι στην Γκρόνιγκεν (1-0), με τον Βαγγέλη Παυλίδη να πιστώνεται την ασίστ του τρομερού γκολ του Κάρλσον

Ο Βαγγέλης Παυλίδης αυτή την φορά μπορεί να μην σκόραρε, αλλά από δική του πάσα, ο Κάρλσον έπιασε απίστευτο σουτ και πέτυχε το γκολ με το οποίο η Άλκμααρ επικράτησε με 1-0 της Χρόνιγκεν και παρέμεινε ζωντανή στο παιχνίδι του τίτλου, έχοντας πάντως ένα ματς περισσότερο από Άγιαξ και Φέγενορντ.

Στο 77′ ο Παυλίδης παραχώρησε την θέση του στον Μπαράσι, ενώ βασικός σε όλο το παιχνίδι ήταν ο Παντελής Χατζηδιάκος.

GOAAAAAAL

JESPER KARLSSON!

He did amazing strike. You have to watch this goal

AZ Alkmaar: 1-0 :FC Groningen#AZGRO



RT for support@dutchleagues pic.twitter.com/JDZ7KWQChS