Μετά τα “όργια” στο Leagues Cup και την κατάκτηση του τροπαίου από την Ίντερ Μαϊάμι, ο Λιονέλ Μέσι παρέμεινε “καυτός” στις ΗΠΑ, σκοράροντας και στη νίκη με 2-0 επί των New York Red Bull στο MLS.

Μετά από έναν απίθανο συνδυασμό με τον Κρεμάσκι, ο Μέσι πέτυχε εύκολα το δεύτερο γκολ της Ίντερ Μαϊάμι και “σφράγισε” το διπλό για την ομάδα του, στην έδρα των New York Red Bull.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ έφθασε έτσι τα 11 γκολ σε 9 αναμετρήσεις με τη φανέλα της ομάδας του Ντέιβιντ Μπέκαμ, σε ένα ανεπανάληπτο ξεκίνημα στις ΗΠΑ.

Messi –> Cremaschi –> MESSI



OUT. OF. THIS. WORLD. pic.twitter.com/NzBKniNExm