Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 0-1 τελικό: Νίκησε και παρέμεινε στην κορυφή η Ένωση

Σπουδαίο διπλό για την Ένωση στην Τρίπολη
Super League
18η αγωνιστική
0 - 1
Τελικό
Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Αστέρα στην Τρίπολη για την 18η αγωνιστική της Super League.

21:29 | 24.01.2026
Τέλος αγώνα: Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 0-1
21:26 | 24.01.2026

Σουτ του Μεντιέτα, άουτ η μπάλα

21:24 | 24.01.2026
Τεράστια ευκαιρία για τον Αστέρα!

Ο Στρακόσα απέκρουσε εντυπωσιακά κεφαλιά του Κετού

21:24 | 24.01.2026

Καλοσκάμης αντί Γιόβιτς για την ΑΕΚ

21:23 | 24.01.2026
Πέντε τα λεπτά των καθυστερήσεων
21:18 | 24.01.2026
90' Ευκαιρία για τον Αστέρα!

Μετά από φάση διαρκείας, ο Κετού έκανε την κεφαλιά, αλλά ο Στρακόσια δήλωσε παρών

21:17 | 24.01.2026

86' Κίτρινη κάρτα στον Γιόβιτς

21:15 | 24.01.2026

Φτάσαμε στο 85', παραμένει το 0-1

21:11 | 24.01.2026

83' Αλλαγή για τον Αστέρα. Μεντιέτα στη θέση του Μουνιόθ

21:10 | 24.01.2026
80' Ευκαιρία για την ΑΕΚ

Σέντρα του Ελίασον, κεφαλιά του Μουκουντί από κοντά, η μπάλα έξω

21:10 | 24.01.2026
Στο 70% έχει φτάσει η κατοχή για τον Αστέρα
21:06 | 24.01.2026
76' Τεράστια ευκαιρία για τον Αστέρα!

Ωραίο γύρισμα του Δεληγιαννίδη, ο Τζοακίνι αφήνει, ο Μπαρτόλο πλασάρει από κοντά η μπάλα λίγο άουτ! 
 

21:05 | 24.01.2026
73' Αλλαγές για την ΑΕΚ

Μέσα Ζίνι, Ελίασον - Έξω Βάργκα, Λιούμπιτσιτς

21:04 | 24.01.2026
72' Απειλεί ο Αστέρας

Ο Τζοακίνι δεν μπόρεσε να προλάβει να μπει στην φάση για να αξιοποιήσει την ενέργεια του Εμμανουηλίδη που πέρασε πριν λίγα δευτερόλεπτα στο παιχνίδι
 

21:03 | 24.01.2026
21:02 | 24.01.2026
Τριπλή αλλαγή  για τον Αστέρα

Μέσα Εμμανουηλίδης, Δελληγιαννίδης, Γκονζάλες - Έξω Αλχο, Τζανδάρης, Καλτσάς

 

20:59 | 24.01.2026
Φτάσαμε στο 70', παραμένει το 0-1
20:59 | 24.01.2026

67' Κάρτα στον Ρότα για μαρκάρισμα στον Κετού

20:56 | 24.01.2026

Δεν είναι καλή η εικόνα της ΑΕΚ στο δεύτερο μέρος

20:53 | 24.01.2026

64' Ο Αστέρας παίρνει μέτρα, βγαίνει όλο και πιο μπροστά και προσπαθεί να φέρει το παιχνίδι στα ίσια

20:51 | 24.01.2026

61' Kίτρινη κάρτα στον Ρέλβας

20:51 | 24.01.2026
59' Αλλαγές για την ΑΕΚ

Μέσα Μαρίν, Ζοάο Μάριο - Έξω Μάνταλος, Κοϊτά

20:48 | 24.01.2026

58': Κάρτα και στον Σιλά για μαρκάρισμα στον Λιούμπιτσιτς

20:46 | 24.01.2026

55' Κάρτα στον Κοϊτά για μαρκάρισμα στον Άλχο
 

20:46 | 24.01.2026
54' Ευκαιρία για την ΑΕΚ

Ο Κοιτά γύρισε στον Γιόβιτς που σούταρε από το ύψος του πέναλτι, ο Παπαδόπουλος είχε απάντηση

 
20:40 | 24.01.2026

53' Μακρινό σουτ του Μουνιόθ, δεν ανησύχησε ο Στρακόσα

20:39 | 24.01.2026
47' Μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα

Εκτέλεση κόρνερ Μπαρτόλο, άστοχη έξοδος του Στρακόσα, ο Τζοακίνι αστοχεί με το κεφάλι από κοντά

20:38 | 24.01.2026
Χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες
20:29 | 24.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
20:28 | 24.01.2026
Το γκολ του Γιόβιτς
20:17 | 24.01.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 0-1
20:17 | 24.01.2026
Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ

Σέντρα πάρε-βάλε του Ρότα, ο Βάργκα με το κεφάλι από κοντά αστοχεί
 

20:16 | 24.01.2026
45' Τρία τα λεπτά των καθυστερήσεων
20:09 | 24.01.2026

Ο Πήλιος έκλεψε από τον Καλτσά, βρήκε τον Βάργκα, αυτός πάσαρε στον Γιόβιτς και ο Σέρβος με δυνατό σουτ νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 0-1

 
20:07 | 24.01.2026
38' ΓΚΟΛ για την ΑΕΚ!
20:05 | 24.01.2026
Μεγάλο πρόβλημα για την ΑΕΚ στη δημιουργία

Δεν απειλεί καθόλου

20:02 | 24.01.2026
Φτάσαμε στο 35', παραμένει το 0-0
20:02 | 24.01.2026
20:01 | 24.01.2026
20:00 | 24.01.2026
H AEK δεν πατάει καλά στο γήπεδο

Κάνει εύκολα λάθη και ο Αστέρας έχει αρχίσει να γίνεται απειλητικός

19:57 | 24.01.2026
29' Πρώτη καλή στιγμή για τον Αστέρα

Εκτέλεση φάουλ του Μπαρτόλο, κεφαλιά του Τριανταφυλλόπουλου η μπάλα ψηλά
 

19:55 | 24.01.2026
26' Πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ

Ο Κοϊτά μπαίνει από αριστερά και πιάνει διαγώνιο σουτ, ο Παπαδόπουλος με το πόδι απομακρύνει δύσκολα

 
19:53 | 24.01.2026

Πήγε να φανεί απειλητικός ο Αστέρας με τον Μπαρτόλο, αλλά ο Πήλιος "καθάρισε" τη φάση

19:51 | 24.01.2026
Δεν σταματάει να κερδίζει κόρνερ η ΑΕΚ στα πρώτα 25 λεπτά
19:50 | 24.01.2026
Στο γήπεδο βρίσκεται ο Μάριος Ηλιόπουλος
19:48 | 24.01.2026

Κίτρινη κάρτα στον Μουνιόθ

19:47 | 24.01.2026
17' Αναγκαστική αλλαγή για τον Αστέρα

Εκτός ο Μακέντα, μέσα ο Γιοακίνι

19:44 | 24.01.2026

Μικρή διακοπή στο ματς, ο Μακέντα στο έδαφος αντιμετωπίζει πρόβλημα
 

19:42 | 24.01.2026

Ακόμα ένα κόρνερ πέρασε ανεκμετάλλευτο για την ΑΕΚ

19:39 | 24.01.2026
11' Ο Αστέρας έχει πάρει μέτρα στο γήπεδο

Προσπαθεί να γίνει απειλητικός, την ώρα που πιέζει ψηλά την ΑΕΚ

19:35 | 24.01.2026

Ο Αστέρας βγήκε γρήγορα στην αντεπίθεση, το τελείωμα του Καλτσά ωστόσο ήταν κάκιστο μέσα απο την περιοχή από αριστερά

 
19:34 | 24.01.2026
Δυναμικό ξεκίνημα από την Ένωση

Έχει κάνει ήδη δύο τελικές

19:33 | 24.01.2026
Ευκαιρία για την ΑΕΚ

Ο Κοϊτά σούταρε, η μπάλα κόντραρε, έφτασε στον Γιόβιτς που έπιασε και εκείνος ένα σουτ αλλά η μπάλα εκ νέου σταμάτησε σε σώματα

19:32 | 24.01.2026
2' Κεφαλιά του Γιόβιτς

Άουτ η μπάλα

19:32 | 24.01.2026

Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά, κερδίζοντας ένα κόρνερ στα πρώτα δευτερόλεπτα του παιχνιδιού

19:31 | 24.01.2026
Σέντρα στην αναμέτρηση
19:24 | 24.01.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΕΚ
19:23 | 24.01.2026
"Κιτρίνισε" η Τρίπολη. Περισσότεροι από 2000 οπαδοί της ΑΕΚ στο γήπεδο
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΕΚ
19:21 | 24.01.2026
Η ΑΕΚ με νίκη θα ανέβει στην κορυφή της Super League, έχοντας ένα παιχνίδι παραπάνω από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

Ο Αστέρας είναι 12ος στους 13 βαθμούς σε ισοβαθμία με την ΑΕΛ Novibet και καίγεται για βαθμούς

 

 
19:21 | 24.01.2026
Οι διαιτητές του αγώνα

Διαιτητής: Ευαγγέλου Βοηθοί: Πάτρας, Τσολακίδης 4ος: Πολυχρόνης VAR: Τσακαλίδης AVAR: Παπαπέτρου

19:20 | 24.01.2026
Πάμε να δούμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων

Αστέρας AKTOR: Παπαδόπουλος, Ιβανόφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Άλχο, Τζανδάρης, Μουνιόθ, Καλτσάς, Κετού, Μπαρτόλο, Μακέντα.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.

19:19 | 24.01.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Αστέρα στην Τρίπολη για την 18η αγωνιστική της Super League

