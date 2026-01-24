Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ live για την 18η αγωνιστική της Super League

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Αστέρα στην Τρίπολη για την 18η αγωνιστική της Super League.
64' Ο Αστέρας παίρνει μέτρα, βγαίνει όλο και πιο μπροστά και προσπαθεί να φέρει το παιχνίδι στα ίσια
61' Kίτρινη κάρτα στον Ρέλβας
Μέσα Μαρίν, Ζοάο Μάριο - Έξω Μάνταλος, Κοϊτά
58': Κάρτα και στον Σιλά για μαρκάρισμα στον Λιούμπιτσιτς
55' Κάρτα στον Κοϊτά για μαρκάρισμα στον Άλχο
53' Μακρινό σουτ του Μουνιόθ, δεν ανησύχησε ο Στρακόσα
Εκτέλεση κόρνερ Μπαρτόλο, άστοχη έξοδος του Στρακόσα, ο Τζοακίνι αστοχεί με το κεφάλι από κοντά
Σέντρα πάρε-βάλε του Ρότα, ο Βάργκα με το κεφάλι από κοντά αστοχεί
Δεν απειλεί καθόλου
Κάνει εύκολα λάθη και ο Αστέρας έχει αρχίσει να γίνεται απειλητικός
Εκτέλεση φάουλ του Μπαρτόλο, κεφαλιά του Τριανταφυλλόπουλου η μπάλα ψηλά
Πήγε να φανεί απειλητικός ο Αστέρας με τον Μπαρτόλο, αλλά ο Πήλιος "καθάρισε" τη φάση
Κίτρινη κάρτα στον Μουνιόθ
Εκτός ο Μακέντα, μέσα ο Γιοακίνι
Μικρή διακοπή στο ματς, ο Μακέντα στο έδαφος αντιμετωπίζει πρόβλημα
Ακόμα ένα κόρνερ πέρασε ανεκμετάλλευτο για την ΑΕΚ
Προσπαθεί να γίνει απειλητικός, την ώρα που πιέζει ψηλά την ΑΕΚ
Έχει κάνει ήδη δύο τελικές
Ο Κοϊτά σούταρε, η μπάλα κόντραρε, έφτασε στον Γιόβιτς που έπιασε και εκείνος ένα σουτ αλλά η μπάλα εκ νέου σταμάτησε σε σώματα
Άουτ η μπάλα
Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά, κερδίζοντας ένα κόρνερ στα πρώτα δευτερόλεπτα του παιχνιδιού
Ο Αστέρας είναι 12ος στους 13 βαθμούς σε ισοβαθμία με την ΑΕΛ Novibet και καίγεται για βαθμούς
Διαιτητής: Ευαγγέλου Βοηθοί: Πάτρας, Τσολακίδης 4ος: Πολυχρόνης VAR: Τσακαλίδης AVAR: Παπαπέτρου
Αστέρας AKTOR: Παπαδόπουλος, Ιβανόφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Άλχο, Τζανδάρης, Μουνιόθ, Καλτσάς, Κετού, Μπαρτόλο, Μακέντα.
ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Ρέλβας, Μουκουντί, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος, Λιούμπιτσιτς, Κοϊτά, Βάργκα, Γιόβιτς.
