Αστέρας Τρίπολης: Μια νύχτα, επτά ομάδες – Η μεγάλη βραδιά των Αρκάδων στο Star Store

Πολύ όμορφη πρωτοβουλία από τον σύλλογο προκειμένου ο κόσμος να έρθει πιο κοντά στην ομάδα
Οι ποδοσφαιριστές του Αστέρα Τρίπολης
Οι ποδοσφαιριστές του Αστέρα Τρίπολης / EUROKINISSI

Η καρδιά του Αστέρα Τρίπολης θα χτυπήσει δυνατά στη γιορτή του συλλόγου, η οποία είναι αφιερωμένη στους φιλάθλους και σε όλους όσοι στηρίζουν το σωματείο της Αρκαδίας.

Συγκεκριμένα, το Star Store θα μετατραπεί σε σημείο συνάντησης για την οικογένεια του Αστέρα Τρίπολης, με την εκδήλωση να ξεκινά στις 20:30 και να υπόσχεται μουσική, ρυθμό και πολλές εκπλήξεις. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά και τις επτά ομάδες του οργανισμού, την ανδρική, τη Β’ ομάδα, την ομάδα γυναικών, τη Β’ ομάδα γυναικών, καθώς και τα τμήματα Κ19, Κ17 και Κ15.

Πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία προκειμένου οι φίλοι του συλλόγου να δουν από κοντά τους αθλητές και τις αθλήτριες που εκπροσωπούν την ομάδα στα γήπεδα και να γνωρίσουν τον οργανισμό σε όλο του το εύρος.

Με κεντρικό μήνυμα «Η Τρίπολη είναι κίτρινη, η Τρίπολη είναι μπλε», ο Αστέρας Τρίπολης καλεί όλη την πόλη να δώσει το παρών και να ζήσει μια αξέχαστη βραδιά.

