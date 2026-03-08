Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός 0-1: Πήρε το ντέρμπι των ουραγών και τράβηξε τους Αρκάδες στον υποβιβασμό

Ο κατήφορος του Αστέρα Τρίπολης δεν έχει… τέλος. Οι Αρκάδες ηττήθηκαν μέσα στην έδρα τους από τον Πανσερραϊκό με 1-0 και είδαν τον ουραγό της Super League και τους πλησιάζει στο βαθμό.

Ο Αστέρας Τρίπολης βρίσκεται πλέον σε πολύ δύσκολη θέση, όσον αφορά τη σωτηρία του, αφού έχει 9 ήττες στα τελευταία 10 παιχνίδια του, με μοναδική νίκη το 2-0 επί του Βόλου πριν από περίπου έναν μήνα.

Θυμίζουμε ότι οι Αρκάδες έδωσαν το πρώτο τους ματς μετά από την αποχώρηση του Μίλαν Ράσταβατς, έχοντας τον Γιώργο Αντωνόπουλο -μέχρι πρότινος προπονητής του Αστέρα Τρίπολης Β’- στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Την ίδια στιγμή, ο Πανσερραϊκός μεγάλωσε τη παράδοση που έχει κόντρα στους Αρκάδες, φτάνοντας τις 6 σερί νίκες στη Super League.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά μοιρασμένο, με τον Πανσερραϊκό να κάνει μια καλή εκκίνηση και τον Αστέρα Τρίπολης να το ισορροπεί. Οι δυο ομάδες δημιούργησαν ευκαιρίες στα αντίπαλα καρέ, με τους Αρκάδες να “αγγίζουν” το γκολ στο 21′. Από εκτέλεση κόρνερ του Καλτσά, ο Μακέντα νίκησε στον αέρα τον Λύρατζη, αλλά η κεφαλιά του έστειλε την μπάλα να περάσει ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι!

Λίγα λεπτά μετά (28′), άλλαξαν οι αριθμητικές ισορροπίες του αγώνα, με τον διαιτητή να δείχνει απευθείας κόκκινη κάρτα στον Γιαμπλόνσκι για το μαρκάρισμά του πάνω στον Κάλινιν και τον Αστέρα Τρίπολης να μένει με δέκα παίκτες για το υπόλοιπο του αγώνα. Στο 31′ οι γηπεδούχοι φώναξαν για πέναλτι, μετά από σύγκρουση του Ντε Μάρκο με τον Αλάγκμπε, με τον διαιτητή και το VAR να μη δίνουν κάτι.

Οι φιλοξενούμενοι άρχισαν σιγά σιγά να ανεβάζουν “στροφές”, στο 43′ ο Φέλτες έπιασε ένα δυνατό μακρινό σουτ το οποίο απέκρουσε εντυπωσιακά ο Χατζηεμμανουήλ και στο 45′ έφτασαν στο 0-1. Ο Ιβάν πήρε μέτρα από τα δεξιά, συνέκλινε, έπαιξε το 1-2 με τον Τσαούση και ο Ρουμάνος με σουτ από το ημικύκλιο έστειλε την μπάλα στο δεξί “γ” και στα δίχτυα.

Ο Πανσερραϊκός μπήκε επιθετικά στην επανάληψη και στο 46′ ο Τεϊσέιρα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά ήταν οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης. Λίγο μετά (54′) η κεφαλιά του Ιβάν -μετά από εκτέλεση κόρνερ- έστειλε την μπάλα στο δεξί δοκάρι των γηπεδούχων. Ο Γιώργος Αντωνόπουλος προχώρησε σε αλλαγές για να φρεσκάρει την ενδεκάδα του Αστέρα Τρίπολης και να τον κάνει πιο ανταγωνιστικό.

Στο 70′ ο Εμμανουηλίδης έκανε το γύρισμα στην περιοχή, με τον Τιναλίνι να βάζει το χέρι του και την μπάλα να φεύγει πίσω από τον Τσιντέρα, ο οποίος ήθελε να την σπρώξει στα δίχτυα. Εννέα λεπτά μετά, 79′ ο Οκό -μετά από ατομική προσπάθεια- έπιασε το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή των φιλοξενούμενων και θέση δεξιά και έστειλε την μπάλα να περάσει άουτ.

Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων ο Αστέρας Τρίπολης ο Τσιντερά σκόραρε με κοντινή κεφαλιά, έχοντας όμως κάνει επιθετικό φάουλ στον τερματοφύλακα του Πανσερραϊκού κι έτσι το γκολ ακυρώθηκε.