Άστον Βίλα – Μπάγερν Μονάχου: Εντυπωσιακό γκράφιτι στο Μπέρμινχαμ για τον ιστορικό αγώνα του Champions League

Το Μέρμπινχαμ φοράει… τα καλά του για να υποδεχθεί μετά από πάρα πολλά χρόνια, αγώνα για το Champions League. Το Άστον Βίλα – Μπάγερν Μονάχου έχει προκαλέσει τον ενθουσιασμό στους γηπεδούχους και γνωστό τηλεοπτικό δίκτυο θέλησε να συμμετάσχει στη χαρά τους.

Η Άστον Βίλα υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου και οι ετοιμασίες των οπαδών των γηπεδούχων είναι πυρετώδεις, ενόψει του πρώτου εντός έδρας αγώνα της ομάδας στην κορυφαία διοργάνωση, μετά από το 1983 (ο αγγλικός σύλλογος είχε κατακτήσει το τρόπαιο έναν χρόνο νωρίτερα, νικώντας τους Βαυαρούς με 1-0 στο Ρότερνταμ).

Τα γκράφιτι των οπαδών έχουν μπει στην “εξίσωση” και όπως φαίνεται και από video που κυκλοφόρησε στα social media, η πλευρά μιας μεγάλης κατοικίας παραχωρήθηκε από τον ιδιοκτήτη της, για τη δημιουργία μιας εντυπωσιακής εικόνας.

Ο συγκεκριμένος ιδιοκτήτης συνεργάστηκε με γνωστό τηλεοπτικό δίκτυο, προκειμένου α δημιουργηθεί ένα τεράστιο γκράφιτι, που θα προμοτάρει και την κάλυψη των αναμετρήσεων της Βίλα στο Champions League.

A special mural for a special occasion



Champions League nights are back at Villa Park!



Only sport can do this. pic.twitter.com/0HtzhZSWTy