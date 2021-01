Άστον Βίλα: Ο κορονοϊός της έκλεισε το προπονητικό – Στον «αέρα» το ματς με Λίβερπουλ

Ο κορονοϊός προκαλεί και πάλι πολλά προβλήματα στις ομάδες της Premier League. Μέτρα κατά του COVID-19 πήρε η Άστον Βίλα.

Ένα ακόμα πρόβλημα στο αγγλικό ποδόσφαιρο έφερε ο κορονοϊός, μετά την αναβολή του Σαουθάμπτον – Σριούσμπερι για το Κύπελλο Αγγλίας. Η Άστον Βίλα αναγκάστηκε να κλείσει το προπονητικό κέντρο του συλλόγου, «Μπόντιμουρ Χιθ», λόγω «σημαντικής αύξησης κρουσμάτων».

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ανακοίνωση, ένας μεγάλος αριθμός παικτών της πρώτης ομάδας και μελών του τεχνικού επιτελείου βρέθηκε θετικός στα τεστ που έγιναν τη Δευτέρα και τέθηκαν άμεσα σε απομόνωση.

Όπως γίνεται γνωστό, ο δεύτερος γύρος τεστ για τον COVID-19 έφερε ακόμη περισσότερα θετικά δείγματα. Η προπόνηση της Άστον Βίλα, εν όψει του αγώνα με τη Λίβερπουλ (08.01.2020) για το Κύπελλο Αγγλίας αναβλήθηκε και αυτή τη στιγμή ο αγώνας βρίσκεται στον «αέρα». Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συζητήσεις ανάμεσα στον σύλλογο, την FA και την Premier League.

