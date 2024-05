Άστον Βίλα – Ολυμπιακός: Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πανηγύρισε τη σπουδαία νίκη στην Αγγλία

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης πανηγύρισε με τον κόσμο του Ολυμπιακού τη σπουδαία νίκη των «ερυθρόλευκων» στην Αγγλία ενάντια στην Άστον Βίλα.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης ήταν πανευτυχής μετά τον θρίαμβο του Ολυμπιακού απέναντι στην Άστον Βίλα και τη σπουδαία νίκη των Πειραιωτών με 2-4 στην Αγγλία, με τον ισχυρό άνδρα των «ερυθρόλευκων» να πανηγυρίζει με τον κόσμο της ομάδας την τεράστια επιτυχία.

Οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκαναν ένα συγκλονιστικό αγώνα κόντρα στην Άστον Βίλα, με τον Ολυμπιακό να ισοπεδώνει 2-4 στο Βίλα Παρκ μια από τις κορυφαίες ομάδες της Αγγλίας και να παίρνει σπουδαίο προβάδισμα για την πρόκριση του στον τελικό του Conference League.

Μάλιστα ο Βαγγέλης Μαρινάκης ο οποίος βρέθηκε δίπλα στον Ολυμπιακό παρακολούθησε με το δικό του άγχος την αναμέτρηση, με τον ίδιο να θέλει μετά το τελευταίο σφύριγμα να πανηγυρίσει με τον κόσμο της ομάδας τον θρίαμβο της ομάδας του.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ! / WE KEEP ON DREAMING! pic.twitter.com/i08ucsZ5YF