Το παιχνίδι των Φιλιππίνων με την Αυστραλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα μείνει αξέχαστο κι όχι για αγωνιστικούς λόγους. Τέσσερα λεπτά πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου και με τους Αυστραλούς να κάνουν πάρτι (σ.σ. βρίσκονταν στο +31), η κατάσταση ξέφυγε ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, με το παρκέ να μετατρέπεται σε ρινγκ. Αφορμή ήταν ένα άγαρμπο μαρκάρισμα ανάμεσα σε Ρότζερ Πογκόι (Φιλιππίνες) και Κρις Γκούλντινγκ (Αυστραλία).

Οι παίκτες των Φιλιππίνων και της Αυστραλίας αποφάσισαν να δείξουν τις ικανότητες τους στις πολεμικές τέχνες, με την κατάσταση να ξεφεύγει για λίγα λεπτά. Ο Αντρέι Μπλατς έριξε μπουνιά στον πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, Νέιθαν Σόμπεϊ. Ο συμπαίκτης, δε, του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς, Θον Μέικερ, έκανε… κινήσεις καράτε, μοιράζοντας κλωτσιές στους αντιπάλους του.

Οι παίκτες των δύο ομάδων δεν έμειναν μόνο στις κλωτσιές και τις μπουνιές. Ακολούθησαν και… καρεκλιές, με έναν παίκτη των Φιλιππίνων να πετάει μια καρέκλα σε αντίπαλό του.

This is what happened during the 3rd quarter of Philippine-Australia, with the Aussies up by 31.

