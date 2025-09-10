Αταμάν για Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Κάνει συνέχεια επιθετικά φάουλ και πρέπει να τα σφυρίξουν»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας μπάσκετ με την Τουρκία στα ημιτελικά του Eurobasket, κάνοντας ένα σχόλιο για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που προκάλεσε αντιδράσεις.

Ο Εργκίν Ατάμαν έκανε δηλώσεις ενόψει του μεγάλου ημιτελικού του Eurobasket ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία (12/9, 21:00) και σχολίασε τον τρόπο που αντιμετωπίζουν οι διαιτητές τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Βασίλης Σπανούλης δεν σταματάει να φωνάζει για τις λίγες βολές που κερδίσει ο Έλληνας σούπερ σταρ στο τουρνουά, με τον Τούρκο προπονητή να έχει διαφορετική άποψη και να υποστηρίζει ότι ο “Greek Freak” δεν σταματάει να κάνει επιθετικά φάουλ…

“Κανείς προπονητής δεν μπορεί να σταματήσει τον Σλούκα. Είμαι περήφανος για τον Σαμοντούροφ. Ο Σπανούλης έχει μάθει κάποια πράγματα από εμένα. Τον άκουσα στην Κύπρο να λέει για τις λίγες βολές του Γιάννη Αντετοκούνμπο και είδα χθες σούταρε 16.

Εγώ λέω ότι ο κάνει συνέχεια επιθετικά φάουλ και πρέπει οι διαιτητές να τα σφυρίξουν”, τόνισε μεταξύ άλλων ο προπονητής της Εθνικής Τουρκίας και του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν

Για το αντάμωμα με την Ελλάδα: “Είναι το πεπρωμένο μου. Στην EuroLeague στα playoffs αντιμετώπισα την πρώην ομάδα μου, την Εφές, ήταν πολύ συναισθηματικό. Τώρα φυσικά η Ελλάδα, πέντε παίκτες από τον Παναθηναϊκό παίζουν εκεί. Ξέρω πόσο σημαντικό είναι για την Ελλάδα. Έχουμε καλή ομάδα και θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα η Ελλάδα έχει πολλούς έμπειρους παίκτες, όχι μόνο τον Γιάννη. Είναι ο Σλούκας, ο Παπανικολάου, ο Μήτογλου, ο Ντόρσεϊ. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, μετά το παιχνίδι με τη Σερβία, ίσως ένα από τα καλύτερα του τουρνουά”.

Για τον Σπανούλη: “Ο Σπανούλης είναι ένας καλός προπονητής. Στην Ελλάδα ήταν προπονητής στο Περιστέρι, μετά πήγε στη Μονακό. Όταν ο Σπανούλης έπαιζε μπάσκετ ήταν ο πιο έξυπνος παίκτης στην Ευρώπη. Το μπάσκετ δεν είναι περίπλοκο. Έφτιαξε καλή χημεία στην ομάδα, παίζουν πολύ καλά. Έχει έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες στο παγκόσμιο μπάσκετ. Η Ελλάδα είναι πολύ καλή ομάδα. Ο Σπανούλης έκανε σπουδαία δουλειά”.

Για τον Όσμαν: “Ο Τζέντι δεν είναι καλά. Ο τραυματισμός του είναι πολύ σοβαρός. Το μόνο καλό για εμάς είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο κάταγμα στο πόδι του. Έχει ένα χτύπημα στο πόδι και θα προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα. Σίγουρα, δεν θα είναι στο 100% γιατί και αύριο είναι αδύνατον να προπονηθεί και θα δούμε την κατάστασή του την ημέρα του αγώνα. Φυσικά είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς. Αλλά σε αυτό το παιχνίδι δεν υπάρχουν δικαιολογίες για εμάς. Πρέπει να παλέψουμε ακόμη κι αν δεν παίξει”.

Για το πώς μπορεί να σταματήσει τον Σλούκα και τον Μήτογλου: “Δεν υπάρχει κανείς προπονητής που να μπορεί να σταματήσει τον Σλούκα στο παρκέ, αλλά οι παίκτες μου θα προσπαθήσουν. Δεν έχω καμία ειδική τακτική για να σταματήσω τον Σλούκα. Ο Μήτογλου είναι σπουδαίος παίκτης. Κάποιες μέρες παίζει πραγματικά σπουδαία, κάποιες ημέρες είναι λίγο χαμηλά στην απόδοσή του, αλλά ελπίζω ότι δεν θα είναι στη μέρα του. Ο Σλούκας πιστεύω ότι είναι ο καλύτερος πόιντ γκαρντ στην Ευρώπη”.

Για το ότι το Final Four 2026 θα γίνει στο ΟΑΚΑ: “Έστειλα τα συγχαρητήρια μου σε όλους τους μάνατζερ και τον Παναθηναϊκό, επειδή έκαναν μία εξαιρετική δουλειά. Συγχαρητήρια και στην EuroLeague, επειδή είναι έξυπνοι. Το ΟΑΚΑ αυτή τη στιγμή είναι το καλύτερο στάδιο με μεγάλη διαφορά στην Ευρώπη.

Η Αθήνα είναι μία από τις καλύτερες μπασκετικές πόλεις αυτό το διάστημα με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, οπότε νομίζω πως όταν έρθει η στιγμή θα είμαστε ιδιαίτερα συγκινημένοι και έτοιμοι γι’ αυτό. Ελπίζω να είμαι εκεί με την ομάδα μου, τον Παναθηναϊκό, γιατί δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι η ομάδα μου ή κάποια άλλη ελληνική θα είναι εκεί, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι θα γίνει στο ΟΑΚΑ.

Θα παλέψουμε όπως κάνουμε κάθε χρόνο, φέτος υπάρχουν 20 ομάδες στην EuroLeague, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος για το ελληνικό μπάσκετ, γιατί όλοι θα το απολαύσουν και συγκεκριμένα εμείς θα απολαύσουμε την ατμόσφαιρα του καλύτερου γηπέδου με διαφορά στην Ευρώπη”.