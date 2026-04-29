Αταμάν για το Βαλένθια – Παναθηναϊκός: «Μας έλειψε στο 4ο δεκάλεπτο ο Σλούκας, έδωσε πολλά ο Γκριγκόνις» – Τι είπε για τον πανηγυρισμό με τον Γιαννακόπουλο

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 68-67 τη Βαλένθια στο πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ της Euroleague, παρά την απουσία του Κώστα Σλούκα και ο Εργκίν Αταμάν σχολίασε το… κενό που άφησε ο αρχηγός του “τριφυλλιού”.

Ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε σε όλα όσα συνέβησαν στο πρώτο ματς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, αποθέωσε τον Μάριους Γκριγκόνις, ενώ εξήγησε και τον… έξαλλο πανηγυρισμό με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο φινάλε της αναμέτρησης.

Οι δηλώσεις του Αταμάν

Για το ποιες είναι οι σκέψεις του για την σειρά με την Βαλένθια και για το δεύτερο παιχνίδι: «Χθες ξεκινήσαμε το παιχνίδι πολύ καλά. Κοντρολάραμε τον ρυθμό από το πρώτο δεκάλεπτο. Στα υπόλοιπα δεκάλεπτα, κυρίως επιθετικά, κάναμε αρκετά λάθη και δώσαμε αρκετούς πόντους στην Βαλένθια μετά από εύκολα χαμένα σουτ και λάθη. Με αυτό τον τρόπο ρισκάραμε το παιχνίδι. Φυσικά αναλύσαμε για αύριο με την ομάδα τα λάθη μας στο χθεσινό παιχνίδι και είδαμε με το επιτελείο μου το παιχνίδι από την αρχή. Αμυντικά κάναμε ένα εξαιρετικό ματς. Είπαμε ότι δεν πρέπει να τους αφήσουμε να βρουν εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό μετά από από ριμπάουντ ή δικό μας καλάθι ή δικό μας λάθη.

Δεν επιτεθήκαμε καλά στο πρώτο ματς, μερικές φορές δεν μοιράσαμε καλά την μπάλα στα play μας. Μερικές φορές προσπαθήσαμε να επιτεθούμε δίχως να έχουμε καλό spacing. Δεν είναι εύκολο να κοντρολάρουμε τον ρυθμό σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού. Πρέπει να είμαστε πιο επιθετικοί και να περιορίσουμε τα λάθη μας. Προφανώς αύριο θα είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Στο πρώτο παιχνίδι και οι δυο ομάδες δεν ήταν καλές επιθετικά, η Βαλένθια έχασε πολλά ελεύθερα σουτ, αλλά και οι δυο ομάδες έκαναν ένα καλό αμυντικό παιχνίδι. Τώρα είναι σημαντικό να ξεχάσουμε το πρώτο παιχνίδι και να επικεντρωθούμε στο 2ο».

Για το αν κοντρόλαραν τα συναισθήματα τους στο πρώτο παιχνίδι και αν σκοπεύουν να κάνουν το ίδιο και στο δεύτερο παιχνίδι: «Ναι. Χρειαζόμαστε να παίξουμε καλύτερα και να επιτεθούμε όπως κάναμε στο πρώτο δεκάλεπτο. Στο πρώτο ημίχρονο ελέγξαμε τον ρυθμό ήμασταν μπροστά με 8-10 πόντους, κλείσαμε το πρώτο μέρος με 7 πόντους διαφορά, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε πάνω από 10 πόντους προβάδισμα. Στο δεύτερο μέρος σταματήσαμε να μοιράζουμε την μπάλα, χάσαμε το μομέντουμ που είχαμε, προσπαθούσαμε να βρούμε δύσκολα σουτ και σπαταλήσαμε ευκαιρίες να πάρουμε εύκολα σουτ. Αύριο ελπίζω να παίξουμε καλύτερα».

Για την εμφάνιση του Γκριγκόνις: «Ο Γκριγκόνις έδειξε πολύ καλό χαρακτήρα στην αναμέτρηση και πριν το παιχνίδι όταν χάσαμε τον Σλούκα στην τελευταία προπόνηση και πιστεύω πως αν ένας παίκτης θα μπορούσε να παίξει έξυπνα στην επίθεση αυτός ήταν ο Γκριγκόνις. Αρχίσαμε να τον χρησιμοποιούμε σε μερικά παιχνίδια προκειμένου να βρει ρυθμό και χθες κυρίως στο πρώτο ημίχρονο, έδωσε πολλά με την εμπειρία του σε δύσκολες στιγμές και ήταν πολύ θετικός για εμάς. Ξέρετε πως στην θέση «3» έχουμε τον Όσμαν και τον Ρογκαβόπουλο. Χρησιμοποιήσαμε χθες τον Γκριγκόνις σε δυο θέσεις και μας έδωσε πολύ ενέργεια».

Για τον Σλούκα: «Ο Σλούκας είναι αρχηγός. Χθες μας έλειψε πολύ. Στην τελευταία περίοδο θα έπαιρνε συνέχεια την μπάλα και θα μπορούσε να οργανώσει. Χθες είχαμε πρόβλημα στο τέταρτο δεκάλεπτο μερικές φορές. Ελπίζω πως θα βρεθούμε στο Final 4, θα μπορέσουμε να το έχουμε αυτό. Τώρα δεν πρέπει να δίνουμε δικαιολογίες για τραυματίες. Πρέπει να πάρουμε τις τρεις νίκες και να προκριθούμε».

Για το αμυντικό πλάνο που κέρδισε το πρώτο παιχνίδι: «Δεν ήταν μόνο δικιά μου προσέγγιση. Οι παίκτες έπαιξαν πολύ καλή άμυνα, έβαλαν τα κορμιά τους πολύ καλά στην άμυνα, συνεργάστηκαν πολύ καλά ο ένας με τον άλλον αμυντικά. Φυσικά σαν προπονητής πρέπει να προετοιμάσω το παιχνίδι. Χθες δείξαμε πολύ καλό χαρακτήρα και κερδίσαμε το παιχνίδι. Είναι πολύ σημαντικό σε μια σειρά να έχεις αυτό τον χαρακτήρα. Κάθε φορά που έκαναν επίθεση έκλειναν τους χώρους τέλεια. Σαν προπονητής προετοιμάζεις το παιχνίδι, αλλά αν οι παίκτες του δεν είναι σε καλή μέρα τίποτα δε δουλεύει. Χθες οι παίκτες μου έδειξαν τρομερό χαρακτήρα και πήραν το παιχνίδι. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό σε όλη τη σειρά. Το 1-0 δε σημαίνει τίποτα. Χρειάζεσαι 3 νίκες. Είδαμε όμως πως όλοι οι παίκτες θέλουν τις νίκες. Στην προπόνηση δεν υπάρχει χρόνος για δουλειά. Κάποιοι παίκτες έπαιξαν πολύ χθες. Κάναμε ανάλυση και κουβέντα, κάναμε τα σουτ μας και δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για πολύ δουλειά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να φτιάξουμε κάποια νέα τακτική και να προσεγγίσουμε κάπως διαφορετικά το παιχνίδι».

Για τα συναισθήματα στο τέλος του αγώνα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο: «Αν νικούσαμε όλο το παιχνίδι και παίζαμε όπως στο πρώτο ημίχρονο, δε θα είχα τέτοια έκρηξη συναισθημάτων. Όμως στο τέλος του παιχνιδιού, η αναμέτρηση έγινε δραματική. Πήραμε τάιμ αουτ και είπαμε να δώσουμε την μπάλα στον Ναν, το έκανε τέλεια και πήρε το φάουλ. Του είχα πει να βάλει την πρώτη βολή και να χάσει τη δεύτερη. Ωστόσο, όλα έγιναν αντίθετα και η Βαλένθια μπόρεσε να πάρει τάιμ αουτ. Αλλιώς δεν θα μπορούσαν. Επικίνδυνες καταστάσεις. Όταν πήραμε αυτό το παιχνίδι, τα συναισθήματα εκδηλώθηκαν. Όπως και με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο πανηγυρίσαμε και ελπίζω να γίνει και το ίδιο στο Final 4 της EuroLeague».