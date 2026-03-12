Αταμάν μετά το Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις: «Ο Λεσόρ είχε μεγάλη συνεισφορά»

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες με το επί της Ζαλγκίρις στην 31η αγωνιστική της Euroleague και ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στις δηλώσεις του μετά το ματς, στον Ματίας Λεσόρ.

Έχοντας ξεπεράσει τον τραυματισμό του, ο Ματίας Λεσόρ αγωνίστηκε για πρώτη φορά φέτος με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και ο Εργκίν Αταμάν εξήγησε το πλάνο που είχε η ομάδα του για τον Γάλλο σέντερ στο ματς με τη Ζαλγκίρις.

Οι δηλώσεις του Αταμάν

«Με εξαίρεση την πρώτη περίοδο, παίξαμε πολύ καλή άμυνα. Τους αναγκάσαμε να πάρει δύσκολα σουτ. Ο Λεσόρ είχε μεγάλη συνεισφορά. Μας βοήθησε να βάλουμε την μπάλα στο καλάθι και να την βγάλουμε. Νιώσαμε άνετα στο παρκέ, ξέραμε πως με τον Ματίας θα έχουμε σκορο στο καλάθι. Η νίκη ήρθε πιο εύκολα, αλλά στο τέλος ο Φρανσίσκο μείωσε την διαφορά. Ξέρουμε πόσο καλή ομάδα είναι η Ζαλγκίρις, για αυτό είναι σημαντική η νίκη».

Για τον Ματίας Λεσόρ: «Θέλαμε να τον βάλουμε γιατί ξέραμε από τις προπονήσεις πως ήταν έτοιμος να ξεκινήσει. Στην αρχή θέλαμε να επιτεθούμε με τον Ματίας, γιατί ήταν έτοιμος να επιτεθεί και μπορεί να το κάνει από το low-post. Θέλαμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα με φάουλ στον Ράιτ. Σε 2-3 λεπτά ο Ράιτ έκανε δύο φάουλ. Έκανε τρομερή δουλειά. Μετά από 1,5 χρόνο καταφέραμε να έχουμε ισορροπία κοντά και μακριά από το καλάθι».