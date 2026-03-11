Αταμάν: «Ο Λεσόρ είναι διαθέσιμος και νομίζω ότι αύριο θα είναι στο ρόστερ»

Σε μία περίοδο όπου ο Παναθηναϊκός AKTOR σίγουρα δεν βρίσκεται στην καλύτερή του κατάσταση αγωνιστικά, τα φώτα έχουν στραφεί στην αυριανή αναμέτρησή του με τη Ζάλγκιρις στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της EuroLeague (22:00) και ο Εργκίν Αταμάν έκανε σήμερα (11/3/2026) τις καθιερωμένες του δηλώσεις πριν από το ματς.

Ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, αναφέρθηκε στην πιθανή επιστροφή του Ματίας Λεσόρ στο αυριανό παιχνίδι με τη Ζάλγκιρις, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αλλά και τους μεγάλους στόχους της ομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αταμάν

«Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για εμάς, επειδή έχουμε μία νίκη διαφορά με τη Ζάλγκιρις. Έπαιξαν πολύ καλά στα τελευταία 5-6 παιχνίδια. Ελπίζω αύριο να παίξουμε επιθετικά με αυτοπεποίθηση με υποστήριξη από το ΟΑΚΑ, όπως στα μεγάλα παιχνίδια Χάσαμε μερικά παιχνίδια στο τελευταίο δευτερόλεπτο, με φάουλ που δε σφυρίχτηκε. Αύριο είναι σημαντικό παιχνίδι σίγουρα, γιατί οκτώ παιχνίδια μένουν και κάθε νίκη που παίρνουμε είμαστε πιο κοντά στις καλές θέσεις, κάθε παιχνίδι που χάνουμε, ρισκάρουμε τα πλέι οφ».

Για τον Ματίας Λεσόρ μάλιστα δήλωσε ότι εκείνος «είναι διαθέσιμος και νομίζω ότι αύριο θα είναι στο ρόστερ».

«Αυτή τη σεζόν δε βρήκαμε την ισορροπία. Κερδίσαμε μερικά μεγάλα παιχνίδια, χάσαμε από ομάδες που στην κατάταξη είναι πιο χαμηλά. Είχαμε αλλαγές στους σέντερ και στους πάουερ φόργουορντ, ο Κέντρικ Ναν δεν έπαιξε 4-5 παιχνίδια. Είχαμε σκαμπανεβάσματα. Η ομάδα έχει δείξει ότι σε πραγματικά παιχνίδια, όπως ο τελικός του Κυπέλλου, ότι αν είναι εκεί θα παίξει για τη νίκη.

Η ομάδα έχει επτά παίκτες που παίζουν μαζί τα τελευταία 2,5 χρόνια και σε αυτά τα 2,5 χρόνια θέλω να υπενθυμίσω σε όλους ότι μετά τη Φενέρμπαχτσε, που έχουν καλύτερα αποτελέσματα από εμάς, είναι το πιο επιτυχημένο κλαμπ στην Ευρώπη. Ένας τίτλος EuroLeague, ένα ελληνικό πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα. Μερικές φορές χάσαμε παιχνίδια στη regular season. Δε με νοιάζει αυτό. Με νοιάζει μόνο αν χάσω στο Final Four, όπως πέρυσι από τη Φενέρμπαχτσε.

Ή με νοιάζει όταν χάνουμε όπως με την Παρί με φάουλ που δεν σφυρίχτηκε ή με τη Φενέρμπαχτσε με buzzer-beater. Τώρα είναι σημαντικό η ομάδα να πάρει αυτοπεποίθηση και να παίξει για τους μεγάλους στόχους. Έχει την ικανότητα να φτάσει στους στόχους της.

Αυτή η ομάδα ίσως έχει κάποιο πρόβλημα στα παιχνίδια της regular season, μερικές ομάδες είναι πολύ χαρούμενες όταν μας κερδίζουν στη regular season, αλλά εμείς είμαστε χαρούμενοι μόνο όταν κερδίζουμε τον τίτλο. Θα είμαστε χαρούμενοι μόνο όταν νικήσουμε. Αυτός είναι ο στόχος και η προπονητική φιλοσοφία μου».

Για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο είπε: «Ξέρω ότι ο Γιαννακόπουλος μίλησε με κάποιους παίκτες, αλλά φυσικά μπορεί να έρθει, είναι ο ιδιοκτήτης, είναι ο πρόεδρος, είμαστε χαρούμενοι να τον βλέπουμε στις προπονήσεις και θα είμαστε επίσης χαρούμενοι να τον βλέπουμε σε όλους αγώνες.

Είμαστε οικογένεια σε αυτή την ομάδα. Όλοι μας θέλουμε την επιτυχία της ομάδας. Πιστεύω ότι θα είναι παρών σε όλα τα παιχνίδια, γιατί θέλει να βοηθήσει την ομάδα. Οι μεγάλες ομάδες μπορούν να λύσουν τις δύσκολες καταστάσεις. Δεν μπορείς να κερδίσεις κάθε παιχνίδι, οπότε είναι σημαντικό να μένεις επιθετικός πνευματικά και σωματικά και πιστεύω ότι αυτή η νοοτροπία που έχουμε στο κλαμπ θα τη δούμε τον Μάιο και τον Ιούνιο».