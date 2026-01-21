Αταμάν στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού: «Να είστε όλοι έτοιμοι»

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις νίκες και τις καλές εμφανίσεις στην Euroleague, επικρατώντας άνετα της Μπασκόνια με 93-74 στο Telekom Center, με τον Εργκίν Αταμάν να μένει ικανοποιημένος από τους παίκτες του.

Ο Τούρκος προπονητής μοίρασε συγχαρητήρια στα αποδυτήρια και υπενθύμισε στους παίκτες του Παναθηναϊκού ότι αυτό το παιχνίδι τελείωσε, καλώντας άπαντες να είναι απόλυτα έτοιμοι ενόψει Μακάμπι.

«Μπράβο, πολύ καλές επιλογές, πολύ καλή ομαδική δουλειά. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Σήμερα κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Κάποιοι παίκτες έπαιξαν αρκετά καλά. Να είστε όλοι έτοιμοι γιατί είναι διπλή εβδομάδα. Οπότε αυτό το παιχνίδι τελείωσε.

Ξεκουραστείτε, αύριο (σ.σ. Τετάρτη) θα κάνουμε προπόνηση εδώ και στις 16:00 πετάμε για Τελ Αβίβ», τόνισε ο Εργκίν Αταμάν.