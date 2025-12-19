Αταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού: «Αν παίζουμε έτσι, είμαστε καλύτεροι από την πρώτη Χάποελ»

Απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ ήταν ο Εργκίν Αταμάν.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εντός έδρας της πρωτοπόρου Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-82 για την 17η αγωνιστική της Euroleague και έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Εργκίν Αταμάν μοίρασε συγχαρητήρια στους παίκτες του στα αποδυτήρια για την εμφάνιση τους.

«Συγχαρητήρια, κάνατε μια τέλεια διπλή αγωνιστική. Επίσης κάνατε μεγάλη προσπάθεια μετά το παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε, όπου κάνατε κι εκεί πολύ καλή δουλειά. Είδαμε ότι η Χάποελ είναι πρώτη, αλλά όταν παίζουμε έτσι είμαστε καλύτεροι από αυτούς», ανέφερε ο Εργκίν Αταμάν.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το 2/2 στη διαβολοβδομάδα της Euroleague και πηγαίνει φουλ για πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.