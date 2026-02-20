Αταμάν: «Θα τα δώσουμε όλα για να κατακτήσουμε το Κύπελλο»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι το τριφύλλι θα τα δώσει όλα για την κατάκτηση του τίτλου.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός συγκρούονται το βράδυ του Σαββάτου (21/2/2026, 20:00, ΕΡΤ2ΣΠΟΡ) στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, διεκδικώντας το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς.

Ο Εργκίν Αταμάν, στις δηλώσεις του ενόψει του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας, στάθηκε στη θέληση που υπάρχει στο τριφύλλι για τον τίτλο.

«Στον τελικό τίθενται αντιμέτωπες δύο μεγάλες ομάδες. Κάθε φορά, το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός είναι ένα μεγάλο ντέρμπι. Το ποια ομάδα θα βρεθεί σε καλύτερη ημέρα θα παίξει σημαντικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα.

Από την πλευρά μας θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, θα τα δώσουμε όλα προκειμένου να κατακτήσουμε το τρόπαιο, όπως και πέρσι, και να δώσουμε χαρά στους φιλάθλους μας.

Φυσικά, γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη ομάδα, που μέχρι στιγμής παίζει καλό μπάσκετ και στην Euroleague», τόνισε ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού.