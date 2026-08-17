Athens Kallithea – ΑΕΛ Novibet 1-3: Ο Παπαγεωργίου έστειλε τους Θεσσαλούς στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet

Η ΑΕΛ Novibet κέρδισε 1-3 την Athens Kallithea και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet χάρη στην τρομερή εμφάνιση και τα δύο γκολ του Κωνσταντίνου Παπαγεωργίου.

Ο Παπαγεωργίου άνοιξε το σκορ για την ΑΕΛ Novibet στο 44′ με πέναλτι, μετά από χέρι του Ματίγιεβιτς της Athens Kallithea. Το 0-2 στον αγώνα του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet έκανε και πάλι ο Παπαγεωργίου στο 53′ εκμεταλλευόμενος την κάθετη πάση του Μακρή μέσα στην περιοχή.

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Οι γηπεδούχοι μείωσαν σε 1-2 στο 86′ με όμορφο γυριστό σουτ του Μιχάλη Μανιά μέσα από την περιοχή, γκολ, όμως που δεν έφερε την ανατροπή, καθώς ο Χρήστος Αλμπάνης στις καθυστερήσεις του αγώνα πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα των Θεσσαλών για να διαμορφώσει το τελικό 1-3.

Η νίκη της ΑΕΛ Novibet την έστειλε στην τελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet.