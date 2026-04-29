Athens Open: Το WTA Tour επιστρέφει στην Αθήνα μετά από 35 χρόνια

Η σχετική δήλωση της Μαρίας Σάκκαρη
ΦΩΤΟ AP Photo
ΦΩΤΟ AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Ιστορική επιστροφή! Μετά από τρεις και πλέον δεκαετίες, η Αθήνα εντάσσεται εκ νέου στο επίσημο καλεντάρι του WTA Tour, με τη διεξαγωγή του τουρνουά τένις, Athens Open.

Το Athens Open, κατηγορίας WTA 250, είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί την εβδομάδα που ξεκινάει στις 13ης Ιουλίου 2026, παίρνοντας τη θέση του Jiangxi Open.

Η επιστροφή αυτή τουρνουά της WTA στην Αθήνα σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τον ελληνικό αθλητισμό, με τους διοργανωτές να δηλώνουν έτοιμοι για τη μεγάλη πρόκληση.

Το τουρνουά αναμένεται να προσελκύσει κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας κατάταξης, ενισχύοντας το διεθνές προφίλ της Αθήνας ως αθλητικού προορισμού πρώτης γραμμής.

“Η Αθήνα είναι το μέρος όπου έπιασα για πρώτη φορά ρακέτα του τένις και ονειρεύτηκα να γίνω αθλήτρια. Είναι πραγματικά ξεχωριστό που ένα WTA τουρνουά θα διεξαχθεί εδώ”, ανέφερε η μεγάλη εκπρόσωπος της Ελλάδας στην ελίτ του παγκόσμιου τένις, Μαρία Σάκκαρη.

Θυμίζουμε ότι τον περασμένο Νοέμβριο, η Αθήνα φιλοξένησε μετά από 30 χρόνια ένα τουρνουά τένις της σειράς ATP, με το “Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250” να πραγματοποιείται στο “T-Center of Athens”.

