Αθηναϊκός – Παναθηναϊκός: «Παγώνουν» οι τελικοί της Α1 Γυναικών στο μπάσκετ μέχρι να βγάλει απόφαση ο αθλητικός δικαστής

Η ενημέρωση της ΕΟΚ για τους τελικούς της Α1 Γυναικών στο μπάσκετ
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Σε παύση μπαίνουν οι τελικοί της Α1 γυναικών στο μπάσκετ, μεταξύ του Αθηναϊκού και του Παναθηναϊκού, μέχρι να αποφασιστεί η τύχη της ένστασης που κατέθεσαν οι “πράσινοι” για τον πρώτο αγώνα.

Ο αθλητικός δικαστής της ΕΟΚ θα αποφασίσει για τη συνέχεια ή μη των τελικών της Α1 γυναικών στο μπάσκετ, ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τον Παναθηναϊκό, μετά την απόφαση των “πρασίνων” να μην επιστρέψουν στο παρκέ για το δεύτερο ημίχρονο του πρώτου μεταξύ τους τελικού, που είχε ως αποτέλεσμα ν’ αναδειχτεί νικήτρια η ομάδα του Βύρωνα.

Η συγκεκριμένα αντίδραση του Παναθηναϊκού αφορούσε το γεγονός πως δεν επετράπη η είσοδος κάποιων φιλάθλων του Παναθηναϊκού στο γήπεδο, οι οποίοι είχαν μεμονωμένα εισιτήρια.

Η ΕΟΚ ενημέρωσε πως οι τελικοί που απομένουν έως τη στέψη του Πρωταθλητή Ελλάδας 2026 στην Α1 γυναικών στο μπάσκετ αναβάλλονται έως να λάβει απόφαση για τα όσα συνέβησαν στον πρώτο τελικό ο αθλητικός δικαστής, κάτι που αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.

Ο δεύτερος τελικός ήταν προγραμματισμένος για την ερχόμενη Κυριακή (19.04.2026, 18:15) στην έδρα του Παναθηναϊκού στον Χολαργό, αλλά δεν θα διεξαχθεί.

