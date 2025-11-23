Αθλητικές μεταδόσεις με ΑΕΚ – Άρης, ΠΑΟΚ – Κηφισιά, Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός, Άρσεναλ – Τοτεναμ και Ίντερ – Μίλαν

Οι αγώνες ΑΕΚ – Άρης, ΠΑΟΚ – Κηφισιά και Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός για τη Super League, αλλά και τα ντέρμπι σε Λονδίνο και Μιλάνο, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23.11.2025).

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει ακόμα το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός για την Basket League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αθλητικές μεταδόσεις

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Ηρακλής GBL

13:15 Novasports 2HD Χέρενφεν – Άλκμααρ Eredivisie

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ελλάς Βερόνα – Πάρμα Serie A

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

14:00 Action 24 Καλλιθέα – Πανιώνιος Super League 2

14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Σέφιλντ Γουένσντεϊ – Σέφιλντ Γιουνάιτεντ EFL Championship 2025-26

14:30 Novasports 3HD Καρλσρούη – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

15:30 Novasports Prime Φέγενορντ – Ναϊμέγκεν Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Λιντς – Άστον Βίλα Premier League

16:00 Novasports 6HD Davis Cup

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κρεμονέζε – Ρόμα Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός GBL

16:30 Novasports Start Λειψία – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

17:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός Super League

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Τόφας – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αμπερντίν – Χαρτς Scottish Premiership

17:15 Novasports 1HD Μπέτις – Τζιρόνα La Liga

18:00 Novasports 6HD Davis Cup

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – Βουλιαγμένη Πόλο Α1 Γυναικών

18:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Τότεναμ Premier League

18:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

19:00 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Κηφισιά Super League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Λέτσε Serie A

19:30 Novasports 1HD Χετάφε – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 8 HD Φενέρμπαχτσε – Μπούρσασπορ Turkish Basketball Super League

19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Νασρ – Αλ Καλίγ Roshn Saudi League

20:00 Novasports 6HD Davis Cup

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Καντού – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Φιλαδέλφεια 76ερς – Μαϊάμι Χιτ NBA

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γκραν Κανάρια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Άρης Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Μίλαν Serie A

22:00 Novasports 1HD Έλτσε – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga