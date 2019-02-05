Αθλητικές μεταδόσεις με Basketball Champions League (05/02)
Δημοσιεύθηκε: 05.02.2019 | 09:20Newsit Newsroom
ΦΩΤΟ eurokinissi
Οι αθλητικές μεταδόσεις
19:30 NOVASPORTS 2
ΠΑΟΚ – Τενερίφη
Basketball Champions League
19:30 NOVASPORTS 1
Βέντσπιλς – Αβελίνο
Basketball Champions League
21:30 NOVASPORTS 2
Ουνέτ Χολόν – Ναντέρ
Basketball Champions League
21:45 NOVASPORTS 3
Άλμπα Βερολίνου – Παρτίζαν
Eurocup
22:00 NOVASPORTS 1
Μπαστιά – Καέν
Κύπελλο Γαλλίας
22:00 EUROSPORT 2
Six-day Track Championship, Κοπεγχάγη
Ποδηλασία