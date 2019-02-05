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Αθλητικές μεταδόσεις με Basketball Champions League (05/02)

Δημοσιεύθηκε: 05.02.2019 | 09:20
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Αθλητικές μεταδόσεις με Basketball Champions League (05/02) | Newsit.gr
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ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Τενερίφη για το Basketball Champions League ξεχωρίζει στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (05.02.2019).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

19:30 NOVASPORTS 2

ΠΑΟΚ – Τενερίφη

Basketball Champions League

 

19:30 NOVASPORTS 1

Βέντσπιλς – Αβελίνο

Basketball Champions League

 

21:30 NOVASPORTS 2

Ουνέτ Χολόν – Ναντέρ

Basketball Champions League

 

21:45 NOVASPORTS 3

Άλμπα Βερολίνου – Παρτίζαν

Eurocup

 

22:00 NOVASPORTS 1

Μπαστιά – Καέν

Κύπελλο Γαλλίας

 

22:00 EUROSPORT 2

Six-day Track Championship, Κοπεγχάγη

Ποδηλασία

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