Αθλητικές μεταδόσεις με Copa Africa και NBA

Παραμονή Πρωτοχρονιάς με αγώνες για το Copa Africa και το NBA.
Στεφ Κάρι
Ο Στέφ Κάρι με τη φανέλα των Γουόριορς/ Mandatory Credit: Robert Edwards-Imagn Images

Οι αγώνες για το Copa Africa στην ΕΡΤ2 και τα παιχνίδια για το πρωτάθλημα του NBA μονοπωλούν το ενδιαφέρον στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/12/2025)

17:25 COSMOTE SPORT 2 HD Νέομ – Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισημερινή Γουινέα – Αλγερία Κύπελλο Εθνών Αφρικής

18:00 ΕΡΤ Sports 3 Σουδάν – Μπουρκίνα Φάσο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Κολούντ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σάρλοτ Χόρνετς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς NBA

21:00 ΕΡΤ Sports 2 Μοζαμβίκη – Καμερούν Κύπελλο Εθνών Αφρικής

21:00 ΕΡΤ Sports 3 Γκαμπόν – Ακτή Ελεφαντοστού Κύπελλο Εθνών Αφρικής

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Κλίβελαντ Καβαλίερς – Φοίνιξ Σανς NBA

