Αθλητικές μεταδόσεις με Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ και Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης

Ο μεγάλος αγώνας της ΑΕΚ στην έδρα της Λέφσκι Σόφιας στα τα πλέι οφ του Champions League, αλλά και το Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης για τον 2ο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (18.08.2026).

Οι αθλητικές μεταδοσεις

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, Φάση των 32

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, Φάση των 32

21:00 ΣΚΑΪ Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης Κύπελλο Ελλάδας Superbet

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Βίκινγκ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φενέρμπαχτσε – Λιόν UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ UEFA Champions League