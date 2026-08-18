Αθλητικά

Αθλητικές μεταδόσεις με Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ και Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης

Τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας (18.08.2026) που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
Οι παίκτες της ΑΕΚ
ΦΩΤΟ ΕΛΕΝΑ ΓΚΟΝΤΣΑΡΟΒΑ / EUROKINISSI
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Ο μεγάλος αγώνας της ΑΕΚ στην έδρα της Λέφσκι Σόφιας στα τα πλέι οφ του Champions League, αλλά και το Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης για τον 2ο προκριματικό γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Τρίτης (18.08.2026).

Οι αθλητικές μεταδοσεις

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, Φάση των 32

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι, Φάση των 32

21:00 ΣΚΑΪ Λεβαδειακός – Αστέρας Τρίπολης Κύπελλο Ελλάδας Superbet

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Βίκινγκ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φενέρμπαχτσε – Λιόν UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Λέφσκι Σόφιας – ΑΕΚ UEFA Champions League

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Αθλητικά
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