Αθλητικές μεταδόσεις με Μονακό – Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Νάπολι και Νότιγχαμ Φόρεστ

Η “μάχη” της Μονακό με την Μπαρτσελόνα που θα βγάλει τον αντίπαλο του Ολυμπιακού στα playoffs της Euroleague, αλλά και η ποδοσφαιρική δράση στην Ευρώπη, δημιουργούν ένα γεμάτο τηλεοπτικό πρόγραμμα για τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (24.04.2026).
Οι αθλητικές μεταδόσεις
09:55 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ισπανίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
10:20 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS2
10:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ισπανίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
11:20 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS3
11:40 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ισπανίας (1ες Ελεύθερες Δοκιμές)
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη
13:15 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS4
14:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ισπανίας (Δοκιμές)
15:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ισπανίας (Δοκιμές)
15:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ισπανίας (Δοκιμές)
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη
18:30 COSMOTE SPORT 1 HD Συνέντευξη Τύπου Κυπέλλου
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μανίσα – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
19:30 Novasports 2HD Καϊζερσλάουτερν – Άιντραχτ Μπράουνσβαϊγκ Bundesliga 2
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters Μαδρίτη
20:30 Novasports Prime Μονακό – Μπαρτσελόνα Euroleague
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φλένσμπουργκ – Μέλσουνγκεν DAIKIN Bundesliga
21:30 Novasports Start Αλμπαθέτε – Έιμπαρ Ποδόσφαιρο
21:30 Novasports 3HD Λειψία – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Κρεμονέζε Serie A
22:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ Premier League
22:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη
22:00 Novasports 1HD Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Λέστερ – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship