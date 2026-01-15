Αθλητικές μεταδόσεις με Μπάγερν – Παναθηναϊκός για τη Euroleague και Ελλάδα – Κροατία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας πρωταγωνιστεί η μάχη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου για την 22η αγωνιστική της Euroleague και το παιχνίδι πρωτιάς της Εθνικής πόλο ανδρών ενάντια στην Κροατία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

08:00 Novasports Start WTA 250 Τένις

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

10:00 Novasports Start WTA 250 Τένις

10:00 Novasports 6HD WTA 500 Τένις

11:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα – Βαλεντίν Βασερό Αδελαΐδα τένις

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

17:30 COSMOTE SPORT 6 HD Παναθηναϊκός – Μπράγκα CEV Challenge Cup

18:00 Novasports 4HD Ντουμπάι – Βίρτους Μπολόνια Euroleague

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός CEV Champions League

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Καχασόλ CEV Challenge Cup Γυναικών

19:30 Novasports Start Αθηναϊκός – Sopron Basket Eurocup Women

19:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Μπασκόνια Euroleague

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Μπολόνια Serie A

20:30 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός Euroleague

21:05 Novasports 2HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague

21:30 Novasports 6HD Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας Euroleague

21:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Κροατία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Ανδρών

21:45 Novasports 4HD Παρί – Μονακό Euroleague 21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Κόμο – Μίλαν Serie A