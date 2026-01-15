Αθλητικές μεταδόσεις με Μπάγερν – Παναθηναϊκός για τη Euroleague και Ελλάδα – Κροατία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο ανδρών

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας πρωταγωνιστεί η μάχη του Παναθηναϊκού κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου για την 22η αγωνιστική της Euroleague και το παιχνίδι πρωτιάς της Εθνικής πόλο ανδρών ενάντια στην Κροατία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
08:00 Novasports Start WTA 250 Τένις
10:00 Novasports Start WTA 250 Τένις
10:00 Novasports 6HD WTA 500 Τένις
11:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα – Βαλεντίν Βασερό Αδελαΐδα τένις
17:30 COSMOTE SPORT 6 HD Παναθηναϊκός – Μπράγκα CEV Challenge Cup
18:00 Novasports 4HD Ντουμπάι – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός CEV Champions League
18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος ΓΣΣ – Καχασόλ CEV Challenge Cup Γυναικών
19:30 Novasports Start Αθηναϊκός – Sopron Basket Eurocup Women
19:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Μπασκόνια Euroleague
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ελλάς Βερόνα – Μπολόνια Serie A
20:30 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός Euroleague
21:05 Novasports 2HD Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζαλγκίρις Κάουνας Euroleague
21:30 Novasports 6HD Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας Euroleague
21:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Κροατία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Ανδρών
21:45 Novasports 4HD Παρί – Μονακό Euroleague 21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Κόμο – Μίλαν Serie A