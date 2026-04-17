Αθλητικές μεταδόσεις με Παναθηναϊκός – Εφές και τα υπόλοιπα ματς της τελευταίας αγωνιστικής της Euroleague

Ο εντός έδρας αγώνας του Παναθηναϊκού με την Αναντολού Εφές και τα υπόλοιπα ματς της τελευταίας αγωνιστικής της regular season στη Euroleague, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (17.04.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

13:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

14:30 Novasports 5HD WTA 250 2026 Ρουέν

15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπενφίκα – Μπριζ UEFA Youth League

15:30 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

16:30 Novasports 5HD WTA 250 2026 Ρουέν

18:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο

18:30 Novasports Extra 1 WTA 250 2026 Ρουέν

19:30 Novasports 2HD Έλβερσμπεργκ – Καρλσρούη Bundesliga 2

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Σασουόλο – Κόμο Serie A

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Παρί Σεν Ζερμέν UEFA Youth League

20:00 Novasports Start Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρί Euroleague

20:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη

20:30 Novasports Extra 1 WTA 250 2026 Ρουέν

20:30 Novasports 5HD Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:00 Novasports Extra 3 Dubai BC – Βαλένθια Euroleague

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 Novasports Extra 2 Ρεάλ Σοσιεδάδ Β – Ρασίνγκ Σανταντέρ Β΄Ισπανίας

21:30 Novasports 4HD Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου Euroleague

21:30 Novasports 3HD Ζανκτ Πάουλι – Κολωνία Bundesliga

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Κάλιαρι Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπλάκμπερν – Κόβεντρι EFL Championship

22:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ρίο Άβε – Άβες Liga Portugal