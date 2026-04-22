Αθλητικές μεταδόσεις με ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο στον τελικό του FIBA Europe Cup και τα ματς των play out της Super League

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζει ο πρώτος τελικός του FIBA Europe Cup ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μπιλμπάο στο Παλατάκι. Η μάχη της παραμονής στην Super League κορυφώνεται με τα ματς Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός, ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά και Πανσερραϊκός – Ατρόμητος να είναι ιδιαίτερα κρίσιμα.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη

16:00 Novasports Prime Πανσερραϊκός – Ατρόμητος Super League

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά Super League

17:05 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13

19:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μπιλμπάο FIBA Europe Cup

20:00 Novasports 4HD Μπεσίκτας – Μπουργκ Eurocup

20:00 Novasports 2HD Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός Super League

20:00 Novasports 1HD Έλτσε – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη

21:00 Novasports Start Ρεάλ Σοσιεδάδ – Χετάφε La Liga

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Πιατσέντσα – Λίνεμπουργκ CEV Cup

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Λεβερκούζεν – Μπάγερν Μονάχου Κύπελλο Γερμανίας

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Τσάρλτον – Ίπσουιτς Sky Bet EFL Championship

22:00 Novasports Premier League Μπέρνλι – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

22:00 Novasports Prime Αταλάντα – Λάτσιο Coppa Italia

22:00 Novasports 5HD Μπόρνμουθ – Λιντς Premier League

22:30 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Θέλτα La Liga