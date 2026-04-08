Αθλητικές μεταδόσεις με playout της Super League, Champions League, Μούρθια – ΠΑΟΚ, Euroleague και Ολλανδία – Ελλάδα

Τα αθλητικά γεγονότα της ημέρας (08.04.2026) που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Οι αγώνες για τη δεύτερη αγωνιστική των playout της Super League, δυο προημιτελικοί για τα προημιτελικά του Champions League, οι αγώνες που ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της 36ης αγωνιστικής της Euroleague, ο δεύτερος ημιτελικός του ΠΑΟΚ με τη Μούρθια στο FIBA Europe Cup, αλλά και ο αγώνας της Εθνικής πόλο ανδρών με την Ολλανδία για τα προκριματικά του World Cup, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Μεγάλης Τετάρτης (08.04.2026).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντε Κάρλο

15:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισπανία – Ελλάδα EHF Euro 2026 – Προκριματικά Γυναικών

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντε Κάρλο

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός Super League

17:00 Novasports 2HD Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης Super League

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολλανδία – Ελλάδα World Cup πόλο

19:00 Novasports Prime Ατρόμητος – Κηφισιά Super League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπράγκα – Μπέτις UEFA Europa League

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γαλατασαράι – Τενερίφη FIBA Basketball Champions League

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γαλατασαράι – Κιέρι CEV Cup

20:30 Novasports 6HD Μπουργκ – Άνκαρα Eurocup

20:30 Novasports 5HD Αναντολού Εφές – Παρτίζαν Euroleague

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Βιλερμπάν Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Κολόοντ Roshn Saudi League

21:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μούρθια – ΠΑΟΚ FIBA Europe Cup

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Λίβερπουλ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD, MEGA Μπαρτσελόνα – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League

Αθλητικά
