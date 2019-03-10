Αθλητικές μεταδόσεις με Superleague (10/03)
Οι αθλητικές μεταδόσεις
12:30 Eurosport 2 Παγκόσμιο Κύπελλο Όσλο Σκι ανώμαλου δρόμου
13:00 COSMOTE SPORT 2 HD Θέλτα – Ρεάλ Μπέτις Primera Division
13:15 Eurosport 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Κράνισκα Γκόρα Αλπικό Σκι
13:30 Novasports 3HD Μπολόνια – Κάλιαρι Serie A
13:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 VisitQatar Grand Prix Warm Up
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Λίβερπουλ – Μπέρνλι Premier League
14:00 Novasports 2HD Μπέρμιγχαμ – Άστον Βίλα Championship
14:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 VisitQatar Grand Prix Warm Up
14:30 COSMOTE SPORT 8 HD Ζανκτ Πάουλι – Αμβούργο Bundesliga 2
14:30 Eurosport 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Όστερσουντ Δίαθλο
14:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP VisitQatar Grand Prix Warm Up
15:00 Novasports 1HD ΑΕΛ – Λεβαδειακός Super League Σουρωτή
15:30 Novasports 4HD Φιτέσε – Φέγενορντ Eredivisie
15:30 Eurosport 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Όσλο Άλμα με Σκι
15:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 VisitQatar Grand Prix Αγώνας
16:00 Novasports 5HD Φροζινόνε – Τορίνο Serie A
16:00 Novasports 24 HD Σαμπντόρια – Αταλάντα Serie A
16:00 ΕΡΤ1 Απόλλων Σμύρνης – ΟΦΗ Super League
16:00 Novasports 3HD Ίντερ – ΣΠΑΛ Serie A
16:05 COSMOTE SPORT 1 HD Τσέλσι – Γουλβς Premier League
16:30 COSMOTE SPORT 3 HD Χόφενχαϊμ – Νυρεμβέργη Bundesliga
16:30 Eurosport 2 Παρίσι – Νίκαια Ποδηλασία
17:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Μεξικό SS19 Alfaro
17:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 VisitQatar Grand Prix Αγώνας
17:15 COSMOTE SPORT 2 HD Τζιρόνα – Βαλένθια Primera Division
17:15 Eurosport 1 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Όστερσουντ Δίαθλο
17:15 Novasports 2HD ΠΑΟΚ – Ατρόμητος Super League
17:45 Novasports 4HD Άγιαξ – Φορτούνα Σιτάρντ Eredivisie
18:00 COSMOTE SPORT 8 HD Detroit Pistons – Chicago Bulls NBA
18:00 Novasports 5HD Σάλτσμπουργκ – Στουρμ Γκρατς Αυστριακό Πρωτάθλημα
18:10 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Μεξικό SS20 Mesa Cuata
18:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP VisitQatar Grand Prix Αγώνας ΚΟΥΠΟΝΙ STOIXIMAN
18:30 COSMOTE SPORT 1 HD Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ – Πανιώνιος Basket League
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αννόβερο – Μπάγερ Λεβερκούζεν Bundesliga
19:00 Novasports 3HD Σασουόλο – Νάπολι Serie A
19:00 ΕΡΤ1 ΠΑΣ Λαμία – ΠΑΣ Γιάννενα Super League
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Σεβίλλη – Ρεάλ Σοσιεδάδ Primera Division
19:30 Novasports 1HD Ολυμπιακός – Άρης Super League
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Μεξικό SS21 Las Minas 2 Power Stage