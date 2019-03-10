weather-icon °C AΘΗΝΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Newsit / Αθλητικά / Αθλητικές μεταδόσεις με Superleague (10/03)

Αθλητικές μεταδόσεις με Superleague (10/03)

Δημοσιεύθηκε: 10.03.2019 | 10:43
Newsit Newsroom
Αθλητικές μεταδόσεις με Superleague (10/03) | Newsit.gr
@Super_League_GR

Οι αναμετρήσεις Ολυμπιακός – Άρης και ΠΑΟΚ – Ατρόμητος για την Superleague ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Κυριακής (10.03.2019). Επίσης, υπάρχει και το Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την Premier League.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

12:30 Eurosport 2 Παγκόσμιο Κύπελλο Όσλο Σκι ανώμαλου δρόμου

13:00 COSMOTE SPORT 2 HD Θέλτα – Ρεάλ Μπέτις Primera Division

13:15 Eurosport 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Κράνισκα Γκόρα Αλπικό Σκι

13:30 Novasports 3HD Μπολόνια – Κάλιαρι Serie A

13:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 VisitQatar Grand Prix Warm Up

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Λίβερπουλ – Μπέρνλι Premier League

14:00 Novasports 2HD Μπέρμιγχαμ – Άστον Βίλα Championship

14:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 VisitQatar Grand Prix Warm Up

14:30 COSMOTE SPORT 8 HD Ζανκτ Πάουλι – Αμβούργο Bundesliga 2

14:30 Eurosport 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Όστερσουντ Δίαθλο

14:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP VisitQatar Grand Prix Warm Up

15:00 Novasports 1HD ΑΕΛ – Λεβαδειακός Super League Σουρωτή

15:30 Novasports 4HD Φιτέσε – Φέγενορντ Eredivisie

15:30 Eurosport 1 Παγκόσμιο Κύπελλο Όσλο Άλμα με Σκι

15:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 VisitQatar Grand Prix Αγώνας

16:00 Novasports 5HD Φροζινόνε – Τορίνο Serie A

16:00 Novasports 24 HD Σαμπντόρια – Αταλάντα Serie A

16:00 ΕΡΤ1 Απόλλων Σμύρνης – ΟΦΗ Super League

16:00 Novasports 3HD Ίντερ – ΣΠΑΛ Serie A

16:05 COSMOTE SPORT 1 HD Τσέλσι – Γουλβς Premier League

16:30 COSMOTE SPORT 3 HD Χόφενχαϊμ – Νυρεμβέργη Bundesliga

16:30 Eurosport 2 Παρίσι – Νίκαια Ποδηλασία

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Μεξικό SS19 Alfaro

17:05 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 VisitQatar Grand Prix Αγώνας

17:15 COSMOTE SPORT 2 HD Τζιρόνα – Βαλένθια Primera Division

17:15 Eurosport 1 Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Όστερσουντ Δίαθλο

17:15 Novasports 2HD ΠΑΟΚ – Ατρόμητος Super League

17:45 Novasports 4HD Άγιαξ – Φορτούνα Σιτάρντ Eredivisie

18:00 COSMOTE SPORT 8 HD Detroit Pistons – Chicago Bulls NBA

18:00 Novasports 5HD Σάλτσμπουργκ – Στουρμ Γκρατς Αυστριακό Πρωτάθλημα

18:10 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Μεξικό SS20 Mesa Cuata

18:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP VisitQatar Grand Prix Αγώνας ΚΟΥΠΟΝΙ STOIXIMAN

18:30 COSMOTE SPORT 1 HD Άρσεναλ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ – Πανιώνιος Basket League

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αννόβερο – Μπάγερ Λεβερκούζεν Bundesliga

19:00 Novasports 3HD Σασουόλο – Νάπολι Serie A

19:00 ΕΡΤ1 ΠΑΣ Λαμία – ΠΑΣ Γιάννενα Super League

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Σεβίλλη – Ρεάλ Σοσιεδάδ Primera Division

19:30 Novasports 1HD Ολυμπιακός – Άρης Super League

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD WRC Μεξικό SS21 Las Minas 2 Power Stage

Ενότητες
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
#TAGS MM