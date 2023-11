Η αθλήτρια του UFC, Πέιτζ Βανζάντ, αποκάλυψε ότι μέσω της πλατφόρμας ερωτικού περιεχομένου, OnlyFans, έχει κερδίσει περισσότερα χρήματα από ό,τι σε ολόκληρη την καριέρα της στην πάλη.

Το OnlyFans έχει αποτελέσει “καταφύγιο” για πολλές αθλήτριες σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού τους προσφέρει αυτό που δεν μπορούν να πετύχουν μέσα από τις επιδόσεις τους στα αθλήματα, το να βγάλουν χρήματα δηλαδή και η Βανζάντ ανέδειξε ξανά το γεγονός.

Πιο συγκεκριμένα, η Αμερικανίδα αθλήτρια του UFC ανέφερε: «Το OnlyFans ήταν σίγουρα η μεγαλύτερη πηγή εισοδήματός μου. Θα έλεγα ότι, συνδυαστικά, ξεπερνά αυτό που έβγαλα κατά τη διάρκεια της καριέρας μου στην πάλη. Είναι ξεκάθαρο ότι κέρδισα περισσότερα χρήματα σε 24 ώρες στο OnlyFans από όσα έβγαλα σε ολόκληρη την καριέρα μου στην πάλη».

UFC star Paige VanZant says she made more money through OnlyFans in 24 hours than in her “entire fighting career” pic.twitter.com/EBKgCP2WEH