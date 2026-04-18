Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-2 και 3-4 στα πέναλτι: Κατέκτησαν το Κύπελλο Ισπανίας οι Βάσκοι

Μετά από μία μεγάλη “μάχη” που κρίθηκε στα πέναλτι, μετά το 2-2 στην κανονική διάρκεια του αγώνα, η Ρεάλ Σοσιεδάδ “λύγισε” με 4-3 την Ατλέτικο Μαδρίτης και κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας.

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ προηγήθηκε στο ματς, σκοράροντας με κεφαλιά του Μπαρενετσέα, δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα του αγώνα, αλλά η Ατλέτικο Μαδρίτης ισοφάρισε με ωραίο σουτ του Λούκμαν στο 19′, για να μείνει τελικά πίσω στο σκορ στο ημίχρονο, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ογιαρθάμπαλ, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Βάσκοι κράτησαν μάλιστα το προβάδισμα μέχρι και λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης, αλλά μία “βολίδα” του Άλβαρες στο 83′ έστειλε τον τελικό του Κυπέλλου Ισπανίας στην παράταση και στη συνέχεια στη… ρωσική ρουλέτα των πέναλτι.

Εκεί η Ρεάλ Σοσιεδάδ αποδείχθηκε πιο εύστοχη και με σκορ 4-3, κατάφερε να ρίξει στο καναβάτσο την Ατλέτικο Μαδρίτης και να φθάσει στην κατάκτηση του τροπαίου, για 4η φορά στην ιστορία της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η διαδικασία των πέναλτι

Απόκρουση Μαρέρο στον Σόρλοθ

1-0 με τον Σολέρ για τη Σοσιεδάδ

Απόκρουση Μαρέρο στον Άλβαρες

Απόκρουση Μούσο στον Όσκαρσον

1-1 με τον Γκονζάλες για την Ατλέτικο

2-1 με τον Σούτσιτς για τη Σοσιεδάδ

2-2 με τον Αλμάντα για την Ατλέτικο

3-2 με τον Μουνιόθ για τη Σοσιεδάδ

3-3 με τον Μπαένα για την Ατλέτικο

4-3 με τον Μαρίν για τη Σοσιεδάδ

Οι συνθέσεις στο Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ

Ατλέτικο Μαδρίτης: Μούσο, Μολίνα (78′ Καρντόσο), Πουμπίλ, Λε Νορμάντ, Ρουγγέρι (62′ Σόρλοθ), Σιμεόνε (70′ Μπαένα), Γιορέντε (99′ Λενγκλέ), Κόκε, Λούκμαν (62′ Γκονζάλες), Γκριεζμάν (70′ Αλμάδα), Άλβαρες

Σοσιεδάδ: Μαρένο, Αραμπούρου, Μάρτιν, Τσαλέτα-Τσαρ, Γκόμεζ (88′ Κούμπο), Τουριέντες (68′ Γκοροτσατέγκι), Σολέρ, Μπαρενετσέα (68′ Μαρίν), Σούσιτς, Γκέδες (78′ Μουνιόθ), Ογιαρθάμπαλ (78′ Όσκαρσον)