Ατλέτικο – Ρεάλ 1-2: Πήρε το μαδριλένικο ντέρμπι και έκλεισε ραντεβού με την Μπαρτσελόνα στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η μεγάλη νικήτρια του ημιτελικού του ισπανικού Σούπερ Καπ με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο επικράτησε του συνόλου του Ντιέγκο Σιμεόνε με 2-1 και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα την Κυριακή (11/1/2025, 21:00).

Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν όσο… κυνική χρειαζόταν για να νικήσει την Ατλέτικο Μαδρίτης στον δεύτερο ημιτελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ, που διεξάγεται και φέτος στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, κι έκλεισε… ραντεβού σε άλλο ένα clasico με την Μπαρτσελόνα που θα γίνει στο «King Abdullah Sports City Stadium».

Οι «μερένχες» άνοιξαν το σκορ μόλις στο 2ο λεπτό με εξαιρετικά καλοχτυπημένο, απευθείας φάουλ του Βαλβέρδε που δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όμπλακ.

Στο 55′ ο Ροντρίγο από ασίστ του Βαλβέρδε έκανε το 2-0 για τη «βασίλισσα», για να μειώσει τρία λεπτά αργότερα ο Σόρλοθ και να ξαναβάλει την ομάδα του στο ματς.

Στα τελευταία λεπτά η Ατλέτικο έχασε πολύ σημαντικές ευκαιρίες, αλλά δεν βρήκε γκολ ισοφάρισης για να στείλει τον ημιτελικό στη διαδικασία των πέναλτι, με τη Ρεάλ να παίρνει εντέλει τη μεγάλη πρόκριση για τον τελικό.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΤΛΕΤΙΚΟ: Όμπλακ, Ρουγκέρι (80′ Μολίνα), Χάνκο, Πουμπίλ, Γιορέντε, Μπαένα (60′ Γκριεζμάν), Γκάλαχερ (46′ Λε Νορμάν), Κόκε (60′ Καρντόσο), Σιμεόνε, Άλβαρες, Σόρλοτ (74′ Αλμάντα).

ΡΕΑΛ: Κουρτουά, Βαλβέρδε, Ασένσιο (69′ Μεντί), Ρούντιγκερ (69′ Γκαρσία), Καρέρας, Ροντρίγκο (87′ Μασταντουόνο), Καμαβινγκά (87′ Θεμπάγιος), Τσουαμενί, Μπέλιγχαμ, Γκαρθία, Βινίσιους (81′ Γκιουλέρ).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των ημιτελικών του Σούπερ Καπ Ισπανίας:

Ημιτελικοί:

Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 5-0

Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2

Τελικός: Κυριακή, 11/1

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης