Αθλητικά

Ατρόμητος – Άρης: Πανό για την Παλαιστίνη από τους Περιστεριώτες

Να σταματήσει «η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» ζήτησαν οι Περιστεριώτες
Το πανό των παικτών του Ατρομήτου (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Το πανό των παικτών του Ατρομήτου (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Ατρόμητος υποδέχθηκε τον Άρη στο Περιστέρι για την 3η αγωνιστική της Super League και οι ποδοσφαιριστές του Λεωνίδα Βόκολου εμφανίστηκαν στο γήπεδο με ένα πανό υπέρ της Παλαιστίνης.

Με απόφαση της ΠΑΕ Ατρόμητος υπήρξε επίσημο μήνυμα για τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη στη Γάζα, με τους ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων να κρατούν το πανό που έγραφε: «Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά, σταματήστε να σκοτώνετε πολίτες».

Από τα μεγάφωνα του γηπέδου στο Περιστέρι μάλιστα, ακούστηκε η έκκληση να σταματήσει ο πόλεμος και «η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού», την ώρα που έμπαιναν οι δύο ομάδες στο γήπεδο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo