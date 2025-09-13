Ατρόμητος – Άρης: Πανό για την Παλαιστίνη από τους Περιστεριώτες

Ο Ατρόμητος υποδέχθηκε τον Άρη στο Περιστέρι για την 3η αγωνιστική της Super League και οι ποδοσφαιριστές του Λεωνίδα Βόκολου εμφανίστηκαν στο γήπεδο με ένα πανό υπέρ της Παλαιστίνης.

Με απόφαση της ΠΑΕ Ατρόμητος υπήρξε επίσημο μήνυμα για τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη στη Γάζα, με τους ποδοσφαιριστές των γηπεδούχων να κρατούν το πανό που έγραφε: «Σταματήστε να σκοτώνετε παιδιά, σταματήστε να σκοτώνετε πολίτες».

Από τα μεγάφωνα του γηπέδου στο Περιστέρι μάλιστα, ακούστηκε η έκκληση να σταματήσει ο πόλεμος και «η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού», την ώρα που έμπαιναν οι δύο ομάδες στο γήπεδο.