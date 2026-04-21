Ατρόμητος: Εξοντωτική ποινή επτά αγωνιστικών στον Κέρκεζ

Ο προπονητής των Περιστεριωτών τιμωρήθηκε για απώθηση και εξύβριση διαιτητή
Ο Κέρκεζ
Με ποινή επτά αγωνιστικών τιμωρήθηκε o Ντούσαν Κέρκεζ για τη συμπεριφορά του στο παιχνίδι του Ατρομήτου με την ΑΕΛ Νοvibet.

Ο προπονητής του Ατρομήτου δεν θα καθίσει σε κανένα άλλο παιχνίδι της φετινής σεζόν στον πάγκο της ομάδας, αφού απομένουν επτά αγωνιστικές για το φινάλε των πλέι άουτ. 

Αυτό θα γίνει, βέβαια, εφόσον οι Περιστεριώτες δεν δικαιωθούν και στην έφεση που θα ασκήσουν.

Ο Βόσνιος προπονητής του Ατρομήτου δέχθηκε διαφορετικές ποινές, οι οποίες συγχωνεύτηκαν στον αριθμό των επτά αγωνιστικών, με τον 49χρονο τεχνικό να τιμωρείται για απώθηση και εξύβριση διαιτητή.

