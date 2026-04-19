Ατρόμητος κατά Σάββα Παντελίδη: «Για προπονητική επιπέδου Super League είναι λίγος»

Ο Ατρόμητος νίκησε με 3-2 την ΑΕΛ Novibet στην 3η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League, μετά από ένα επεισοδιακό παιχνίδι με μεγάλη ένταση, που συνεχίζεται και εξωαγωνιστικά, με τον Σάββα Παντελίδη στο “στόχαστρο” της ομάδας του Περιστερίου.

Μετά τις δηλώσεις του Σάββα Παντελίδη για επικείμενη… χαλάρωση του Ατρομήτου στα πλέι άουτ της Super League, οι Περιστεριώτες εξέδωσαν ανακοίνωση εναντίον του, με “βολές” και για τη διαιτησία της αναμέτρησης με την ΑΕΛ Novibet.

Η ανακοίνωση του Ατρομήτου

Με έκπληξη ενημερωθήκαμε για τις δηλώσεις καφενειακού επιπέδου του προπονητή της ΑΕΛ, Σάββα Παντελίδη, στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου του χθεσινού μας αγώνα. Δεν μας προξένησαν καμία εντύπωση, γιατί γνωρίζουμε ότι η σοβαρότητα και ο σεβασμός είναι άγνωστες λέξεις για εκείνον, όπως και η αυτοκριτική γιατί και στις δύο περιόδους που δούλεψε στον Ατρόμητο και δεν είχε σταυρώσει νίκη, πάντα έφταιγαν οι άλλοι!

Τον προτρέπουμε δε, να ασχοληθεί με τα μαγαζιά εστίασης που διαθέτει, κλάδο στον οποίο διακρίνεται, γιατί για προπονητική επιπέδου Super League είναι «λίγος»!

Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να τον καλέσουν για να αποκαλύψει τους πληροφοριοδότες του, αλλιώς θα τον καλέσουμε εμείς με νόμιμες ενέργειες. Όσον αφορά τον διαιτητή Κατοίκο, είναι γνωστό ότι είναι η επιτομή του διαιτητή «καταστρέφω ένα παιχνίδι», αλλά χθες γνωρίσαμε ένα άλλο «μπουμπούκι» ονόματι Φίτσα, που έβλεπε παραβάσεις μόνο στον πάγκο μας, αποβάλλοντας αναίτια τον προπονητή μας για πρώτη φορά στην καριέρα του, τον βοηθό του και τον τεχνικό μας διευθυντή, κερδίζοντας κάποια λεπτά αναγνωρισιμότητας. Αν πιστεύει ότι με τέτοια συμπεριφορά θα ανέβει στους πίνακες της Super League, είναι βαθιά νυχτωμένος.

Κλείνοντας, θέλουμε να ευχηθούμε στην ιστορική ΑΕΛ, με την οποία δεν μας χωρίζει τίποτα, να πετύχει τον στόχο της.