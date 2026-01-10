Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2 τελικό: Άνετο διπλό για τους Πειραιώτες στο Περιστέρι

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 16η αγωνιστική της Super League.
Άνετο διπλό για τους Πειραιώτες στο Περιστέρι για την 16η αγωνιστική της Super League
90'+3' Κίτρινη στον Γιάρεμτσουκ
Κεφαλιά του Μπιανκόν, έδιωξε σε κόρνερ ο Κοσέλεφ
Μαρτίνς έξω, Στρεφέτσα μέσα
Πιέζει ο Ατρόμητος με Γιουπιτάνα και Τσαντίλα, παραμένει το 0-2 στο Περιστέρι
74' Κεφαλιά του Μπιανκόν, μπλόκαρε ο Κοσέλεφ
Σουτ του Μαρτίνς, μπλόκαρε εύκολα ο Κοσέλεφ
Ο Γιαζίτζι αποχωρεί με τον Νασιμέντο να περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Θα αγωνιστεί πίσω από τον Ταρέμι, με τον Τσικίνιο να μετακινείται στα δεξιά
Νασιμέντο αντί Γιαζίτσι
65' Ο Ατρόμητος προσπαθεί να αντιδράσει
Κεφαλιά του Ρέτσου από καλή θέση, η μπάλα άουτ
Κίτρινη κάρτα στον Μίχορλ που δεν μπορεί να σταματήσει με τίποτα τον εντυπωσιακό Μαρτίνς
Ο Ταρέμι διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του με υπέροχο τελείωμα, έπειτα από κλέψιμο και ασίστ του Τσικίνιο
Ο Ολυμπιακός έχει μπει το ίδιο δυνατά και στο δεύτερο μέρος και ψάχνει το δεύτερο γκολ
Σκόρερ ο Μαρτίνς
Ο Ολυμπιακός πιέζει και για δεύτερο γκολ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου
Κίτρινη στον Σταυρόπουλο, ο οποίος έριξε τον Μαρτίνς, που προσπάθησε να του γυρίσει με ωραίο γύρισμα του σώματός του
Ωραία κίνηση εκτός περιοχής του Ταρέμι από τα δεξιά, γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι, με τον Μαρτίνς να εκτελεί τον Κοσέλεφ για το 0-1 του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός έφυγε στη μετάβαση, με τον Μπιανκόν να πατάει στην περιοχή από τα αριστερά, να σουτάρει, αλλά τον Κοσέλεφ να αποκρούει στην κλειστή του γωνία
Μπάκου και Γιουπιτάνα έφυγαν σαν... σφαίρα στην αντεπίθεση, αλλά τους πρόλαβε ο Τζολάκης, ο οποίος διάβασε τη φάση και βγήκε πολύ μακριά από την εστία του
Ο Ολυμπιακός ψάχνει το γκολ, ο Ατρόμητος προσπαθεί με αντεπιθέσεις να γίνει απειλητικός
Κεφαλιά του Ρέτσου, η μπάλα στο δοκάρι
Ο Μαρτίνς βγήκε τετ-α-τετ με τον Κοσέλεφ, επιχείρησε να τον περάσει αλλά ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου τον σταμάτησε
Στην πρώτη επίθεση του Ολυμπιακού, ο Μαρτίνς έπεσε άτσαλα κάτω και χτύπησε το χέρι του. Όλα καλά με τον εξτρέμ των Πειραιωτών
Διαιτητής: Τσιμεντερίδης Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Κλεπετσάνης Τέταρτος: Γιουματζίδης VAR: Παπαδόπουλος, Μόσχου
O Tζολάκης βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρέτσο, Μπιανκόν να είναι μπροστά του και τους Κοστίνια, Ορτέγκα στα άκρα. Οι Έσε και Γκαρθία θα συνθέσουν το δίδυμο του άξονα, με τον Τσικίνιο μπροστά του.
Οι Γιαζίτζι και Μαρτίνς θα κινηθούν στα άκρα, με τον Ταρέμι να τοποθετείται στην κορυφή
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Κοσέλεφ, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Μουτουσάμι, Καραμάνης, Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπάκου, Φαν Βερτ.
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Γιαζίτζι, Μαρτίνς, Ταρέμι.
Οι 1.200 είναι του Ολυμπιακού
Ο Ατρόμητος από την άλλη είναι στην 11η θέση με 13 βαθμούς
Ο Ολυμπιακός θέλει να πανηγυρίσει τη νίκη, προκειμένου να εκμεταλλευτεί και ενδεχόμενο στραβοπάτημα της ΑΕΚ την Κυριακή στην έδρα του Άρη
Οι Πειραιώτες έπεσαν από την κορυφή την περασμένη αγωνιστική και θέλουν να επιστρέψουν άμεσα στην πρώτη θέση, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκεται η ΑΕΚ με ένα βαθμό περισσότερο
Μετά από δύο σερί ισοπαλίες, ο Ολυμπιακός καλείται να επιστρέψει στις νίκες
