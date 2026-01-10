Αθλητικά

Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2 τελικό: Άνετο διπλό για τους Πειραιώτες στο Περιστέρι

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στη Super League μετά από δύο σερί ισοπαλίες
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Super League
16η αγωνιστική
0 - 2
Τελικό
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 16η αγωνιστική της Super League.

21:25 | 10.01.2026

Άνετο διπλό για τους Πειραιώτες στο Περιστέρι για την 16η αγωνιστική της Super League

21:25 | 10.01.2026
Tέλος αγώνα. Ατρόμητος - Ολυμπιακός 0-2
21:23 | 10.01.2026

90'+3' Κίτρινη στον Γιάρεμτσουκ

21:18 | 10.01.2026
90' Τρία τα λεπτά των καθυστερήσεων
21:16 | 10.01.2026

Κεφαλιά του Μπιανκόν, έδιωξε σε κόρνερ ο Κοσέλεφ

21:16 | 10.01.2026
Οι τελευταίες αλλαγές του Ολυμπιακού στο 85'
21:16 | 10.01.2026
Και Μουζακίτης αντί Έσε
21:11 | 10.01.2026
Γιάρεμπτσουκ αντί Ταρέμι για τον Ολυμπιακό
21:10 | 10.01.2026
Το 0-2 του Ταρέμι
21:09 | 10.01.2026
78' Αλλαγή για τον Ολυμπιακό

Μαρτίνς έξω, Στρεφέτσα μέσα

21:07 | 10.01.2026

Πιέζει ο Ατρόμητος με Γιουπιτάνα και Τσαντίλα, παραμένει το 0-2 στο Περιστέρι

21:03 | 10.01.2026

74' Κεφαλιά του Μπιανκόν, μπλόκαρε ο Κοσέλεφ

21:03 | 10.01.2026

Σουτ του Μαρτίνς, μπλόκαρε εύκολα ο Κοσέλεφ

21:00 | 10.01.2026

Ο Γιαζίτζι αποχωρεί με τον Νασιμέντο να περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Θα αγωνιστεί πίσω από τον Ταρέμι, με τον Τσικίνιο να μετακινείται στα δεξιά

 

20:56 | 10.01.2026
69' Αλλαγή για τον Ολυμπιακό

Νασιμέντο αντί Γιαζίτσι

20:51 | 10.01.2026

65' Ο Ατρόμητος προσπαθεί να αντιδράσει

20:51 | 10.01.2026

Κεφαλιά του Ρέτσου από καλή θέση, η μπάλα άουτ

20:50 | 10.01.2026

Κίτρινη κάρτα στον Μίχορλ που δεν μπορεί να σταματήσει με τίποτα τον εντυπωσιακό Μαρτίνς

20:41 | 10.01.2026
56' ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό και 0-2!

Ο Ταρέμι διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του με υπέροχο τελείωμα, έπειτα από κλέψιμο και ασίστ του Τσικίνιο

20:38 | 10.01.2026

Ο Ολυμπιακός έχει μπει το ίδιο δυνατά και στο δεύτερο μέρος και ψάχνει το δεύτερο γκολ

20:37 | 10.01.2026
Το γκολ του Μαρτίνς
20:37 | 10.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο μέρος στο Περιστέρι
20:17 | 10.01.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Ατρόμητος - Ολυμπιακός 0-1

Σκόρερ ο Μαρτίνς

20:17 | 10.01.2026
20:16 | 10.01.2026
20:16 | 10.01.2026

Ο Ολυμπιακός πιέζει και για δεύτερο γκολ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου

20:10 | 10.01.2026

Κίτρινη στον Σταυρόπουλο, ο οποίος έριξε τον Μαρτίνς, που προσπάθησε να του γυρίσει με ωραίο γύρισμα του σώματός του

 

20:09 | 10.01.2026
35' ΓΚΟΛ για τον Ολυμπιακό

Ωραία κίνηση εκτός περιοχής του Ταρέμι από τα δεξιά, γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι, με τον Μαρτίνς να εκτελεί τον Κοσέλεφ για το 0-1 του Ολυμπιακού

19:56 | 10.01.2026
Φτάσαμε στο 30', παραμένει το 0-0
19:55 | 10.01.2026

Ο Ολυμπιακός έφυγε στη μετάβαση, με τον Μπιανκόν να πατάει στην περιοχή από τα αριστερά, να σουτάρει, αλλά τον Κοσέλεφ να αποκρούει στην κλειστή του γωνία

 

19:48 | 10.01.2026
19' Επικίνδυνη στιγμή για τον Ατρόμητο

Μπάκου και Γιουπιτάνα έφυγαν σαν... σφαίρα στην αντεπίθεση, αλλά τους πρόλαβε ο Τζολάκης, ο οποίος διάβασε τη φάση και βγήκε πολύ μακριά από την εστία του

19:43 | 10.01.2026

Ο Ολυμπιακός ψάχνει το γκολ, ο Ατρόμητος προσπαθεί με αντεπιθέσεις να γίνει απειλητικός

19:38 | 10.01.2026
8' Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό!

Κεφαλιά του Ρέτσου, η μπάλα στο δοκάρι

19:38 | 10.01.2026
Δυνατό ξεκίνημα από τον Ολυμπιακό
19:36 | 10.01.2026
3' Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό

Ο Μαρτίνς βγήκε τετ-α-τετ με τον Κοσέλεφ, επιχείρησε να τον περάσει αλλά ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου τον σταμάτησε

19:34 | 10.01.2026

Στην πρώτη επίθεση του Ολυμπιακού, ο Μαρτίνς έπεσε άτσαλα κάτω και χτύπησε το χέρι του. Όλα καλά με τον εξτρέμ των Πειραιωτών

19:33 | 10.01.2026
Σέντρα στην αναμέτρηση
19:33 | 10.01.2026
Mικρή καθυστέρηση στην έναρξη, λόγω προβλήματος της επικοινωνίας ανάμεσα στον 4ο και τον διαιτητή
19:32 | 10.01.2026
Ο κόσμος του Ολυμπιακού στο Περιστέρι
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΟΣΦΠ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
19:32 | 10.01.2026
SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΟΣΦΠ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
19:29 | 10.01.2026

Διαιτητής: Τσιμεντερίδης Βοηθοί: Καραγκιζόπουλος, Κλεπετσάνης Τέταρτος: Γιουματζίδης VAR: Παπαδόπουλος, Μόσχου

19:28 | 10.01.2026
19:28 | 10.01.2026
19:27 | 10.01.2026
Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ

O Tζολάκης βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρέτσο, Μπιανκόν να είναι μπροστά του και τους Κοστίνια, Ορτέγκα στα άκρα. Οι Έσε και Γκαρθία θα συνθέσουν το δίδυμο του άξονα, με τον Τσικίνιο μπροστά του.

Οι Γιαζίτζι και Μαρτίνς θα κινηθούν στα άκρα, με τον Ταρέμι να τοποθετείται στην κορυφή

19:26 | 10.01.2026
Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣΚοσέλεφΚίνι, Σταυρόπουλος, ΜανσούρΟύρονενΜουτουσάμι, Καραμάνης, ΓιουμπιτάναΜίχορλΜπάκου, Φαν Βερτ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣΤζολάκηςΚοστίνιαΡέτσοςΜπιανκόνΟρτέγκαΈσεΓκαρθίαΤσικίνιοΓιαζίτζιΜαρτίνςΤαρέμι.

19:26 | 10.01.2026
Περισσότεροι από 3.000 φίλαθλοι στο γήπεδο

Οι 1.200 είναι του Ολυμπιακού

19:25 | 10.01.2026

 Ο Ατρόμητος από την άλλη είναι στην 11η θέση με 13 βαθμούς

19:25 | 10.01.2026

Ο Ολυμπιακός θέλει να πανηγυρίσει τη νίκη, προκειμένου να εκμεταλλευτεί και ενδεχόμενο στραβοπάτημα της ΑΕΚ την Κυριακή στην έδρα του Άρη

19:24 | 10.01.2026

Οι Πειραιώτες έπεσαν από την κορυφή την περασμένη αγωνιστική και θέλουν να επιστρέψουν άμεσα στην πρώτη θέση, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκεται η ΑΕΚ με ένα βαθμό περισσότερο

19:24 | 10.01.2026
Επικίνδυνη έξοδος για τους πρωταθλητές Ελλάδας

Μετά από δύο σερί ισοπαλίες, ο Ολυμπιακός καλείται να επιστρέψει στις νίκες

19:23 | 10.01.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για την 16η αγωνιστική της Super League

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
163
116
84
82
65
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo