Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2 τελικό: Άνετο διπλό για τους Πειραιώτες στο Περιστέρι

Το πλάνο του Μεντιλίμπαρ

O Tζολάκης βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Ρέτσο, Μπιανκόν να είναι μπροστά του και τους Κοστίνια, Ορτέγκα στα άκρα. Οι Έσε και Γκαρθία θα συνθέσουν το δίδυμο του άξονα, με τον Τσικίνιο μπροστά του.

Οι Γιαζίτζι και Μαρτίνς θα κινηθούν στα άκρα, με τον Ταρέμι να τοποθετείται στην κορυφή