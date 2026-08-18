Ατρόμητος – Πύργος 3-1: Οι Περιστεριώτες προκρίθηκαν στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet

Ο Ατρόμητος κέρδισε 3-1 τον Πύργο στο Περιστέρι και προκρίθηκε στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet.

Ο Κρίστοφερ Νιούνιεζ άνοιξε το σκορ στο 16′ με κεφαλιά μέσα από τη μικρή περιοχή, μετά από σέντρα του Σταύρου Πνευμονίδη και έδωσε προβάδισμα πρόκρισης στον Ατρόμητο έναντι του Πύργου.

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Ο Στίβεν Τσούμπερ στο 25′ έκανε το 2-0 και ουσιαστικά καθάρισε την πρόκριση των Περιστεριωτών. Το γκολ προήλθε από μακρινό φάουλ του Σταύρου Πνευμονίδη και μία κόντρα στην περιοχή των φιλοξενούμενων, που έστρωσε την μπάλα στον Ελβετό μεσοεπιθετικό.

Ο Τσιλούλης με προβολή μετά από ασίστ του Τσούμπερ έκανε το 3-0 στο 68′ για να δώσει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας του, με τον Πύργο να προλαβαίνει να μειώσει απλά το σκορ σε 3-1 με τον Λεμονή στο 75′.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν και δοκάρι στο 86′ με κεφαλιά του Εραμούσπε, κάτι που θα μπορούσε να βάλει φωτιά στα τελευταία λεπτά του ματς, όμως οι γηπεδούχοι ήταν τυχεροί και το σκορ έμεινε 3-1 μέχρι το τέλος.