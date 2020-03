Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δυσκολεύεται να κοιμηθεί λόγω του νεογέννητου γιου του και “ανέβασε” στο youtube το νέο επεισόδιο των Antetokounbros, με τον ίδιο και τα αδέρφια του να επισκέπτονται το γκαράζ του Τζέι Λένο.

Ο διάσημος Αμερικανός παρουσιαστής είναι γνωστός και για την αγάπη του για τα κλασικά αυτοκίνητα, διαθέτοντας ένα μία τεράστια συλλογή, την οποία είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά, ο Γιάννης, ο Θανάσης και ο Κώστας Αντετοκούνμπο, μαζί με συμπαίκτες των δύο πρώτων στους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Greek Freak λοιπόν, ανέβασε το video και στο twitter, γράφοντας: “Αν και εσείς παιδιά δεν μπορείτε να κοιμηθείτε όπως εγώ και ο Λίαμ, ρίξτε μια ματιά στο τελευταίο μας video στο youtube.

If you guys can’t fall asleep like me and Liam 👶🏽🤦🏽‍♂️.. Take a look at our last Youtube video 😂😂😂 https://t.co/NZ5djfKLfe