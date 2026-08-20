Αυτές είναι οι νέες ρετρό φανέλες του Ολυμπιακού που «γκρέμισαν» το ηλεκτρονικό κατάστημα

Ο μπασκετικός Ολυμπιακός επέστρεψε στη Nike με δύο εντυπωσιακές ρετρό φανέλες που παραπέμπουν στα 90s.

«Μια εμφάνιση που εκφράζει το πάθος, την ενέργεια και το νικηφόρο πνεύμα του Ολυμπιακού», αναφέρει η ερυθρόλευκη ΚΑΕ, παρουσιάζοντας τις πρώτες φωτογραφίες από τις νέες ρετρό φανέλες, οι οποίες έχουν “τρελάνει” τον κόσμο αλλά και τους παίκτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μία εμφάνιση είναι ολοκόκκινη με κάποιες λευκές λεπτομέρειες και η δεύτερη είναι μαύρη με λεπτές κόκκινες ρίγες που παραπέμπουν στους Σικάγο Μπουλς της δεκαετίας του 1990.

Kalispera! Get ready to suit up. The era in which the legend wears the Nike threads returned.



At 21:00 EEST or 20:00 CEST on https://t.co/heuXmo1FDB⁠



Καλησπέρα! Ετοιμαστείτε να φορέσετε τη νέα σας εμφάνιση. Η εποχή που ο Θρύλος φοράει Nike επέστρεψε.



Στις 21:00 στο… pic.twitter.com/1XpPlvRtuA — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) August 19, 2026

“Καλημέρα. Αν δεν σας αρέσουν αυτές οι φανέλες δεν ξέρω τι να σας πω”, έγραψε ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος ήταν ενθουσιασμένος.

Kalimeraaaa

If yall dont like these jerseys I dont know what to tell you lol pic.twitter.com/ixeAgmFGrd — Evan Fournier (@EvanFourmizz) August 19, 2026

Το πρωί της Πέμπτης (20/8/2026), η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε μια ανάρτηση στην οποία έγραφε: «Όπως είπε και ο Evan: Αν δεν σας αρέσουν, δεν ξέρουμε τι να σας πούμε. Τουλάχιστον απ’ ό,τι φαίνεται, συμφωνείτε».

Just like @EvanFourmizz said: If y’all don’t like these, we don’t know what to tell you.



It seems like you agree with him.



So just go get them NOW at https://t.co/heuXmo1FDB⁠



Όπως είπε και ο Evan: Αν δεν σας αρέσουν, δεν ξέρουμε τι να σας πούμε.



Τουλάχιστον απ’ ό,τι… pic.twitter.com/WIq3C4qkXo — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) August 19, 2026

Οι νέες ρετρό φανέλες έχουν προκαλέσει ενθουσιασμό στον κόσμο του Ολυμπιακού, ο οποίος “τρέχει” για να τις προμηθευτεί, ρίχνοντας το ηλεκτρονικό σύστημα.