Αθλητικά

Αυτές είναι οι νέες ρετρό φανέλες του Ολυμπιακού που «γκρέμισαν» το ηλεκτρονικό κατάστημα

Το επικό σχόλιο του "τρελαμένου" Εβάν Φουρνιέ
Αυτές είναι οι νέες ρετρό φανέλες του Ολυμπιακού που «γκρέμισαν» το ηλεκτρονικό κατάστημα
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Ο μπασκετικός Ολυμπιακός επέστρεψε στη Nike με δύο εντυπωσιακές ρετρό φανέλες που παραπέμπουν στα 90s.

«Μια εμφάνιση που εκφράζει το πάθος, την ενέργεια και το νικηφόρο πνεύμα του Ολυμπιακού», αναφέρει η ερυθρόλευκη ΚΑΕ, παρουσιάζοντας τις πρώτες φωτογραφίες από τις νέες ρετρό φανέλες, οι οποίες έχουν “τρελάνει” τον κόσμο αλλά και τους παίκτες.

Η μία εμφάνιση είναι ολοκόκκινη με κάποιες λευκές λεπτομέρειες και η δεύτερη είναι μαύρη με λεπτές κόκκινες ρίγες που παραπέμπουν στους Σικάγο Μπουλς της δεκαετίας του 1990.

“Καλημέρα. Αν δεν σας αρέσουν αυτές οι φανέλες δεν ξέρω τι να σας πω”, έγραψε ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος ήταν ενθουσιασμένος.

Το πρωί της Πέμπτης (20/8/2026), η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε μια ανάρτηση στην οποία έγραφε: «Όπως είπε και ο Evan: Αν δεν σας αρέσουν, δεν ξέρουμε τι να σας πούμε. Τουλάχιστον απ’ ό,τι φαίνεται, συμφωνείτε».

Οι νέες ρετρό φανέλες έχουν προκαλέσει ενθουσιασμό στον κόσμο του Ολυμπιακού, ο οποίος “τρέχει” για να τις προμηθευτεί, ρίχνοντας το ηλεκτρονικό σύστημα.

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