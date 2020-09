Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε μεγάλη ευκαιρία για να κατακτήσει τον πρώτο του τίτλο σε τουρνουά της σειράς ATP 500. Ο Αντρέι Ρούμπλεφ επικράτησε με μεγάλη δυσκολία στον τελικό του European Open (2-1 σετ), αρπάζοντας τον τίτλο… μέσα από τα χέρια του Έλληνα τενίστα.

Μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα, που είχε διάρκεια δύο ώρες και 21 λεπτά, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε στον τελικό του European Open που φιλοξενήθηκε στο Αμβούργο, από τον Ρώσο Αντρέι Ρούμπλεφ με 6-4, 3-6, 7-5 και έχασε την ευκαιρία να κατακτήσει το πρώτο του τουρνουά ATP 500.

Live it up, @AndreyRublev97 🏆



That’s a third title in 2020 for the Russian!



🎥: @TennisTV #HamburgOpen pic.twitter.com/HfbRypcwXI