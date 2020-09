Με τον Ζάιον Γουίλιαμσον να χάνει το πρώτο μέρος της σεζόν, ο Ζα Μοράντ ήταν αυτός που κέρδισε το βραβείο του κορυφαίου Rookie της σεζόν στο NBA.

Ο 21χρονος ηγέτης των Μέμφις Γκρίζλις έκανε εκπληκτική πρώτη σεζόν στο NBA, με 17,8 πόντους, 3,9 ριμπάουντ και 7,3 ασίστ κατά μέσο, ενώ λίγο έλειψε να οδηγήσει και την ομάδα του στα play off, κόντρα σε όλα τα προγνωστικά.

Ως εκ τούτου κατέλαβε τη συντριπτική πλειοψηφία των ψήφων για το βραβείο του Rookie της σεζόν στο NBA, λαμβάνοντας 99 από τις 100, με μόλις έναν δημοσιογράφο να ψηφίζει τον Ζάιον.

The 2020 NBA Rookie of the Year Award goes to JA MORANT 😤 pic.twitter.com/NRPCKcctwW