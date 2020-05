Ο κορονοϊός κατάφερε τελικά να βάλει μια μεγάλη παύλα στη φετινή σεζόν στη Euroleague. Αρκετοί ήταν οι παίκτες που σχολίασαν –μέσω των social media- την απόφαση που πήραν ο Τζόρντι Μπερτομέου με τους ιδιοκτήτες των ομάδων.

Ο CEO της Euroleague, Τζόρντι Μπερτομέου, έκανε εισήγηση για οριστική διακοπή της σεζόν και οι έντεκα ομάδες με συμβόλαιο τύπου Α (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Φενερμπαχτσέ, Αναντολού Εφές, Ρεάλ Μαδρίτης, Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια, Ζαλγκίρις Κάουνας, Αρμάνι Μιλάνο και Μακάμπι Τελ Αβίβ) συμφώνησαν με την πρόταση.

Οι 18 ομάδες ανανέωσαν το… ραντεβού τους στα παρκέ τις Euroleague για την 1 Οκτωβρίου, με τους παίκτες να δηλώνουν ικανοποίηση από αυτή την εξέλιξη. Χαρακτηριστικά είναι τα σχόλια που έκαναν στα social media κάποιοι από τους “αστέρες” της διοργάνωσης (ακόμα και ο Μάλκομ Ντιλέινι που δεν είναι πλέον παίκτης της Μπαρτσελόνα).

Μάλκομ Ντιλέινι «Τα έλεγα πριν από δύο μήνες. Σπουδαία απόφαση. Πρέπει κι οι εγχώριες λίγκες να κάνουν το ίδιο»

Τζέιμς Νάναλι (Φενέρμπαχτσε): «Ποτέ δε θες να ακυρωθεί η χρονιά, αλλά ήταν η καλύτερη απόφαση. Η νέα χρονιά θα έρθει πριν καν προλάβουμε να ανοιγοκλείσουμε τα μάτια»

Μάικ Τζέιμς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας): «Σπουδαίες αποφάσεις από τους αρμόδιους. Χαρούμενος που βρίσκομαι σε μία λίγκα που βάζει πρώτη την ασφάλειά μου»

Κάιλ Χάινς (ΤΣΣΚΑ Μόσχας): «Θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί από ποτέ τη νέα χρονιά!»

Έντι Ταβάρες (Ρεάλ Μαδρίτης): Πολλοί ανεκπλήρωτοι στόχοι, αλλά θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί.