Έστω και σε δύο πολύ σύντομα πλάνα, ο μπασκετικός Ολυμπιακός κατάφερε να μπει στο εκπληκτικό ντοκιμαντέρ «The Last Dance» για τον Μάικλ Τζόρνταν.

Τα δύο πρώτα επεισόδια του αφιερώματος «The Last Dance» για τον Μάικλ Τζόρνταν είναι κορυφαίο θέμα συζήτησης στον αθλητικό –και όχι μόνο- κόσμο. Ένα από αυτά έχει και… ελληνικό χρώμα, αφού υπάρχει η παρουσία της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Το ντοκιμαντέρ έχει ως σημείο αναφοράς την σεζόν 1997-98, χρονιά που οι Σικάγο Μπουλς του Μάικλ Τζόρνταν ταξίδεψαν στο Παρίσι, για να αγωνιστούν στο «McDonalds Open» εκεί που αντιμετώπισαν τον τότε κάτοχο της Euroleague, Ολυμπιακό.

Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο… ερυθρόλευκα πλάνα. Στο πρώτο, ο Φράνκο Νάκιτς προσπάθησε να κάνει άμυνα πάνω σε σουτ του Τζόρνταν, ενώ στο δεύτερο ο «M.J.» απέφυγε τον Ντράγκαν Τάρλατς για να σκοράρει με υπέροχο τρόπο, προ του Αρτούρας Καρνισόβας.

Ο Ολυμπιακός τόνισε ότι οι παίκτες του έζησαν από κοντά το… σόου του Μάικλ Τζόρνταν, λέγοντας μάλιστα πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι για την ιστορία του συλλόγου.

«O MJ έδωσε ένα σόου στο Παρίσι και ο Ολυμπιακός ήταν εκεί. Σημαντικό παιχνίδι για την ιστορία μας» αναφέρει το “τιτίβισμα” των Πειραιωτών.

