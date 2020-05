Το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ «The Last Dance» που είναι αφιερωμένο στον Μάικλ Τζόρνταν και τους Σικάγο Μπουλς, φτάνει στο τέλος του.

Το ESPN έβγαλε στη δημοσιότητα το τρέιλερ των δύο τελευταίων επεισοδίων του ντοκιμαντέρ “The Last Dance” που είναι αφιερωμένο στους Σικάγο Μπουλς και στον Μάικλ Τζόρνταν.

Το… φινάλε του ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στις 17 του μήνα στην Αμερική και στις 18 στην Ευρώπη! Φυσικά, στο επίκεντρο θα μπει το τελευταίο πρωτάθλημα των Σικάγο Μπουλς και το νικητήριο καλάθι του Μάικλ Τζόρνταν κόντρα στους Τζαζ, με το οποίο οι «ταύροι» σήκωσαν το 6ο και τελευταίο τους… δαχτυλίδι.

The Last Night.

The Last Word.

The Last Shot.



Final episodes of The Last Dance begin Sunday, May 17 at 9:00 PM ET on ESPN. pic.twitter.com/7ZDcYrS7lI