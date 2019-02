ΑΕΚ: Είχε… Τζόρνταν στη Βραζιλία! MVP στον τελικό ο Θίοντορ – videos

Η ΑΕΚ ήταν επιβλητική στον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου και «διέλυσε» την Φλαμένγκο στο τέλος, αποδεικνύοντας τη ανωτερότητά της και στη Βραζιλία, για να προσθέσει ένα ακόμη τίτλο στο παλμαρέ της.

Η Ένωση είχε σε μεγάλη βραδιά τον Τζόρνταν Θίοντορ, ο οποίος και τελείωσε το ματς με 22 πόντους, 5 ασίστ και 3 κλεψίματα, γεγονός που τον ανέδειξε και σε MVP του αγώνα στο τέλος.

